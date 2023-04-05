Депутат призвал правительство изменить подходы к выдаче 10 соток

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Бакытжан Базарбек раскритиковал меры по предоставлению казахстанцам 10 соток и озвучил ряд предложений к правительству, которые бы, по его словам, могли активизировать процесс, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Озвучивая депутатский запрос к первому заместителю премьер-министра РК Роману Скляру, депутат отметил, что сегодня, наверное, каждый казахстанец гадает по поводу 10 соток – миф это или реальность?

"Этим вопросом задается каждый казахстанец, каждый горожанин мегаполиса или села, областного или районного центра. Все благодаря неэффективной политике в сфере земельных отношений, непродуманным шагам авантюристов и популистов, и очевидных коррупционеров в госуправлении, которые довели ситуацию в сфере земельных отношений до такого печального состояния. Вопрос 10 соток под ИЖС – тому подтверждение". Бакытжан Базарбек

Он напомнил, что в списках очередников по всей стране стоят более 3 млн человек, и их количество будет только расти.

"Легко заморозить проблему и не решать ее годами, сложнее делать пусть маленькие, но шаги вперед и тем самым постепенно восстанавливать доверие людей, доверие населения, которое подорвано отношением чиновников к земельной реформе. Нам нужно выходить из ситуации, на нас смотрит народ, народ просит реальных реформ, реальных изменений, реальных преобразовании в стране". Бакытжан Базарбек

По словам парламентария, согласно п. 8 статьи 44-1 Земельного кодекса, бесплатные 10 соток под ИЖС предоставляются путем спецучета (очереди) и удовлетворяются по мере подготовки площади либо при наличии свободных территорий. Инженерные площадки должны быть обеспечены сетями водо- и электроснабжения.

В связи с этим он высказал ряд предложений. В первую очередь, по его мнению, необходимо внедрить альтернативу в финансировании строительства сетей водо- и электроснабжения на планируемой под ИЖС территории.

"Предлагаю сделать это за счет внебюджетных фондов, путем задействования механизма ГЧП, привлечения частных инвесторов. А для стимулирования привлечения частных инвесторов предусмотреть возможность передачи инвесторам права поставлять электроэнергию и регулировать тарифы поставляемой электроэнергии. Предлагаю на правительственном уровне проработать перспективы разработки госпрограммы финансирования и строительства ИЖС, привлечь коммерческие банки второго уровня, коммерческих застройщиков для финансирования и строительства сетей водо- и электроснабжения на условиях гарантии правительства РК, выпуска специальных долговых обязательств правительства РК или Нацбанка РК". Бакытжан Базарбек

Вдобавок депутат призвал пойти навстречу простым согражданам, которые по финансовым причинам не могут своевременно освоить землю и увеличить сроки освоения земельного участка под ИЖС с 3 лет на 5 лет с юридической возможностью пролонгации договора аренды при наличии факта строительства фундамента жилого дома.

Кроме того, следует законодательно обязать должностных лиц местного исполнительного органа резервировать свободные территории населенного пункта под ИЖС с соответствующими корректировками в утвержденные Генпланы и ПДП и ужесточить юридическую ответственность за халатное отношение к этому.

"Для предотвращения коррупционных рисков при предоставлении земельных участков под ЛПХ на безвозмездной основе в сельских населенных пунктах предлагаю ввести очередность на предоставление земельных участков для ведения ЛПХ на безвозмездной основе в сельских населенных пунктах и установить запрет на предоставление земельного участка под ЛПХ без очереди". Бакытжан Базарбек

Также, по его мнению, требуется разработать пошаговые мероприятия с корректировкой генеральных планов городов и бюджетным финансированием для обеспечения перевода подготовленных и соответствующих по параметрам застройки садоводческих и дачных кооперативов в районы для индивидуального жилищного строительства с доступной возможностью изменения целевого назначения земельных участков.

Помимо этого предлагается разработать социально-ориентированную кредитную программу в банках второго уровня для строительства индивидуального жилого дома с низкой процентной ставкой, 10-летним сроком гибкого погашения кредита и возможностью пролонгации кредитного договора.

"Не исключаю важность создания специального кредитного финансового института под эти цели". Бакытжан Базарбек

В заключение мажилисмен добавил, что Генеральной прокуратуре необходимо разобраться с нездоровой ситуацией, где из списка услугодателей по ведению очередности на получение земельного участка под ИЖС исключили города Алматы, Шымкент и Астана, а также разобраться с многочисленными фактами предоставления земельных участков под ИЖС в этих городах под разным предлогом без очереди.

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