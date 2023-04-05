На восстановление теплосетей в Казахстане требуется 1,8 триллиона тенге
Первоначально законопроект "О теплоэнергетике" был подготовлен в августе 2022 года, но из-за произошедших аварий на объектах теплоэнергетики в конце прошлого года в Риддере и Экибастузе потребовались изменения в него еще до рассмотрения в законодательном собрании. В итоге документ все же был внесен в Мажилис РК 6 января 2023 года. Но поскольку затем нижняя палата была распущена, понадобилась нынешняя презентация перед депутатами Парламента РК VIII созыва.
Тем более, что вопрос надежного и бесперебойного функционирования теплоэнергетической отрасли имеет исключительную социально-политическую важность для Казахстана с его резко континентальным климатом и особенно суровой зимой.
- Нехватка дизельного топлива, перебои с электро- и газоснабжением, аварии на объектах теплоснабжения – все это свидетельствует о наличии серьезных проблем в энергетической сфере. И все они должны быть оперативно решены, - подчеркнул накануне премьер-министр Алихан Смаилов.
Новоиспеченный министр энергетики Алмасадам Саткалиев выступил с докладом перед депутатами Мажилиса, представителями государственных органов и энергетических предприятий.
Главный вопрос у общественности, которую представляют парламентарии, и экспертов: как будет решаться вопрос с тарифами? Или, если по-простому: за чей счет ТЭЦ будут работать давать людям тепло.
Именно с этим к министру после доклада и обратился Альберт Рау, заместитель председателя Мажилиса РК. Во время доклада Алмасадам Саткалиев обмолвился, что министерство хотело бы забрать себе тарифную политику.
- На каком основании? - спросил депутат. - Почему вы за счёт тарифов решили закрыть накопившиеся проблемы?
На что министр ответил дипломатично: "Тарифы должны быть социально ответственными... Но минимальные накрутки нужны. Мы предполагаем, что они помогут справиться с изношенностью сетей".
Впрочем, окончательного видения по тарифам у него нет: "Все будет ещё обсуждаться в рабочих группах".
Вероятно, вокруг достижения этого компромисса: увеличить тарифы для населения, но не настолько, чтоб обострить социальную ситуацию, а недостающие средства привлечь из других источников - и будет вестись работа в рабочих группах.
Вот только вопрос, возможно ли с помощью этого компромисса привлечь 1.8 триллионов тенге, - а именно столько, по оценкам разработчиков, нужно для восстановления изношенных сетей - остался открытым.
Автор: Ольга Шишанова