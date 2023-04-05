Байзакова показала трогательное видео с мужем и сыном

5 апреля 2023 года известный казахстанский блогер Айжан Байзакова порадовала своих фанатов видеороликом с участием сына Алана и мужа, сообщает Zakon.kz.

Трогательное видео блогер опубликовала в Instagram-Stories.





В ролике к Айжан подходит муж, в руках которого сын блогера Алан. Далее они играючи бегут за ребенком.

Чуть ранее в Stories звезда Instagram рассказала, что ее супруг держит Оразу. Сама же Байзакова не держит пост по состоянию здоровья. Как назло, по словам блогера, ее без конца мучает жажда. Но, как отметила Айжан, она при муже старается не кушать, а когда утоляет жажду, отворачивается.

Также блогер рассказала, что ее папа и муж обожают джусай.

"У меня папа рос среди дунган, и он обожает джусай. Мы все детство ели джусай со всем: на завтрак у нас был джусай с яйцами, на обед – манты с джусаем, на ужин – орама нан с джусаем. Все было с джусаем. И, оказывается, мой муж тоже любит джусай. Сегодня попробую сделать орама нан с джусаем". Айжан Байзакова





В конце марта 2023 года Айжан Байзакова показала место, в котором мечтала оказаться с детства. 30 марта блогер побывала в Токийском Диснейленде.

