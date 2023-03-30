Айжан Байзакова показала место, в котором мечтала оказаться с детства

Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова 30 марта 2023 года исполнила еще одну свою мечту –побывала в Токийском Диснейленде. Об этом она мечтала с детства, сообщает Zakon.kz.

Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

"+1 желание в копилку сбывшихся. Конечно, я думала, что рядом будет Алан, но он себя плохо вел. Шучу. Он выбрал Дубай, а не Японию. Вот так вот пенсионерка 28-летняя посетила место своей мечты", – говорится в подписи к снимку.

В комментариях фолловеры поздравили Айжан с исполнением мечты и отметили, что блогер – красотка. Другие просто закидали ее смайликами в виде огоньков, сердечек и поцелуев.

Как рассказала Байзакова в Instagram-Stories, чтобы попасть в аттракцион, в очереди нужно стоять минут 40.

Фото: Instagram/bayzakova

Но несмотря на толпы людей, стоящих в очереди, Айжан удалось попасть на аттракционы.

Фото: Instagram/bayzakova

Чуть ранее уехавшая четыре дня назад в Японию Байзакова опубликовала фото с мужем, лицо которого прикрыла смайликом. По словам Айжан, попасть в Японию мечтал и ее муж:

"Кто мог подумать, что однажды, познакомившись в караоке, мы окажемся в стране мечты, будучи мужем и женой".

Фото: Instagram/bayzakova

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Ранее Айжан Байзакова рассказала своим подписчикам, что в студенческие годы мечтала в одном из самых популярных мест общепита заказать и первое, и второе, и десерт, как это делали ее сокурсники. 5 марта 2023 года она исполнила мечту, на которую потратила 2530 тенге.