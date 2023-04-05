Депутат потребовал изменить условия жилищных программ, чтобы люди не ночевали перед банками

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Даулет Мукаев обратился к правительству с предложением пересмотреть условия жилищных госпрограмм, особенно для молодых семей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Обращаясь к первому заместителю премьера-министра Роману Скляру, депутат отметил, что условия ипотечных программ "Бакытты отбасы" и "Шанырак", существующих в рамках госпрограммы "Нұрлы жер", нужно менять.

"Программа "Бакытты отбасы" действует в стране с 2019 года. Ежегодно из бюджета перечислялось около 50 млрд тенге, около 8 тысяч семей получили квартиры. Максимальная сумма кредита в рамках программы составила 15 млн тенге. Если в 2019-2020 годах на эти деньги можно было купить двухкомнатную квартиру, то на данный момент из-за роста цен на жилье приходится покупать только однокомнатную. По программе "Бакытты отбасы" многодетная семья состоит минимум из шести человек, это четверо детей и родители". Даулет Мукаев

Он напомнил, что в настоящее время новые дома предоставляются на конкурсной основе, поэтому некоторые семьи вынуждены жить в однокомнатных квартирах площадью 32-40 квадратных метров.

Также парламентарий добавил, что проблемы с приобретением жилья у молодых супругов в Казахстане постепенно приводят к разводам.

"По данным Минюста, в 2022 году вступили в брак 129 707 пар, а развелись 51 220 пар. Это означает, что около 40% состоящих в браке молодых людей, то есть каждая третья пара, разводится. Учитывая, что основной причиной развода является материальная потребность, вопрос жилья стоит на первом месте. Обеспечение жильем молодых семей, несомненно, предотвратит ряд проблем. Поэтому предлагаю запустить госпрограмму "Жас отбасы" с первоначальным взносом не более 10%". Даулет Мукаев

Сегодня эта программа существует, но первоначальный взнос по ней составляет 50%. Для молодой семьи собрать такую сумму очень сложно.

При этом депутат задается вопросом, что при заверениях администраторов программы "7-20-25" в наличии средств и успешном ее исполнении почему-то ни один банк в Казахстане не дает ипотеку по программе "7-20-25".

"Потому что ставятся лимиты, народ вынужден ночевать перед банками. Поэтому необходимо снять лимит "7-20-25". Несмотря на то, что программа продлится до 2029 года, вполне возможно, что еще до этого срока от программы останется одно лишь название. Например, тысячи людей получили одобрение банка, но из-за лимита не могут получить ключи от дома". Даулет Мукаев

Еще мажилисмен обратил внимание на арендное жилье для молодежи. Ежегодно в Астане, Алматы и Шымкенте по госпрограмме должно предоставляться от 1 тыс. до 3 тыс. таких квартир. Он считает, что следует увеличить количество квадратных метров строящегося арендного жилья, так как возрастная категория молодежи выросла с 29 до 35 лет, соответственно, спрос будет расти. Вдобавок нужно включить в госпрограмму остальные регионы.

В этот же день на заседании другой депутат Бакытжан Базарбек раскритиковал меры по предоставлению казахстанцам 10 соток и озвучил ряд предложений к правительству, которые бы, по его словам, могли активизировать процесс.