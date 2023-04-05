Как сбой в спецЦОНах ударил по карагандинцам

5 апреля в Караганде опять нет возможности получить услуги в спецЦоне на улице Муканова. В фойе ЦОНа, а также в залах организации толпятся десятки людей. В очередной раз не работает база, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники ЦОНа заявляют, что база "упала" и не работает по всей республике. Это, к слову, в Караганде довольно частая ситуация.



Люди, ожидающие, когда заработает база, громко переговариваются между собой, многие не скрывают недовольство. Среди них девушки, приехавшие сдавать экзамены на права из Балхаша. Если теоретический экзамен сегодня еще можно сдать, то по поводу практического еще неизвестно.

Девушки признаются, что ситуация действительно неприятная. Ехать всю ночь на поезде, с восьми утра находится в ЦОНе, но не иметь возможности получить услугу, то еще "удовольствие".

"Раньше в Балхаше можно было сдавать на права. Но потом все почему-то закрыли. Людям теперь приходится проходить через такие трудности и неудобства! Ездить за столько километров! Это, хорошо, если вы живете в Караганде! А как быть остальным?" – говорит одна из девушек.

Председатель профессионального объединения автошкол Карагандинской области Мария Мусина говорит, что с подобными проблемами сталкиваются не только жители Балхаша, но и других районов области. Потому что сдать экзамен на права можно только в одном месте – в спецЦоне Караганды.

Поэтому ежедневно он перегружен и не справляется с потоком желающих получить водительское удостоверение.

На автоматизированном автодроме невозможно обеспечить прием экзаменов своевременно по многим причинам. Это частые сбои в базе, неработающий транспорт для приема экзаменов, погодные условия, а также выход из строя датчиков на экзаменационных автомобилях.

"При любом раскладе принять практический экзамен на категорию "В" можно только у 20-24 человек в день, а кандидатов со всей области ежедневно более сотни человек! Оказать эту услугу в полной мере никакой спецЦОН не в состоянии. Поэтому неизбежны такие очереди. Из-за острой проблемы сдачи экзаменов по всей республике, мы (коллеги со всех областей) объединились в республиканский консорциум учебных организации по подготовке водителей транспортных средств. Последние два года пытаемся достучаться до всех уполномоченных органов. Пока никаких действенных мер не принимается этими структурами". Мария Мусина

В других городах республики такие же проблемы. По словам Марии Мусиной, к примеру, в Алматы на практический экзамен сегодня можно записаться только на 31 мая.

Эти проблемы возникли из-за того, что в 2019 году закрыли Регистрационно-экзаменационные отделы МВД. Все полномочия передали спецЦонам на автоматизированные автодромы.

Решение убрать Регистрационно-экзаменационные отделы привело к тому, что в регионах позакрывались многие автошколы. Потому что не всегда получается ученика довести до конечного результата. Кроме того, на этой благодатной почве богатеют мошенники, которые "разводят" людей, желающих приобрести водительские удостоверения.

Только в феврале полицейские сообщали о 20 потерпевших в Астане. Этих людей обманули мошенники, предлагавшие купить права. Люди перечислили аферистам от 50 до 360 тысяч тенге. Когда заветные документы так и не были получены, люди поняли, что их обманули и обратились в полицию.

По мнению Марии Мусиной выход из сложившейся ситуации есть. Нужно передать прием экзаменов в министерство внутренних дел, как уполномоченному органу в сфере обеспечения дорожной безопасности. Начать снова оказывать эту услугу во всех городах и районных центрах. И перестать тратить большие бюджетные средства на автоматизированные автодромы.