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Общество

Дежурные ЦОНы и спецЦОНы Казахстана обновляют адреса

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 17:22 Фото: gov4c.kz
С 1 апреля 2025 года в Шымкенте, Усть-Каменогорске, Таразе, Уральске, Караганде, а также в области Улытау меняются адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления Государственной корпорации "Правительство для граждан".⠀

Фото: Instagram/gov4c.kz

Фото: Instagram/gov4c.kz

Также казахстанцам напомнили, что дежурные ЦОНы работают в будние дни с 09:00 до 20:00.

Дежурные спецЦОНы с понедельника по пятницу принимают граждан с 09:00 до 18:00, а выдача готовых документов осуществляется до 20:00. По субботам дежурные центры работают с 09:00 до 13:00.

С 26 марта ЦОНы и спецЦОНы Восточно-Казахстанской области перешли на новый график работы. Теперь дежурные центры региона будут принимать граждан в будние дни с 08:00 до 19:00, в субботу с 08:00 до 12:00.

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, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 17:22
Казахстанцы вновь "сломали" портал eGov

С утра 1 апреля 2025 года казахстанцы не смогли зачислить детей в первый класс. Все из-за того, что система eGov дала технический сбой. Специалисты пообещали, что все заработает в 15:00. Однако ситуация повторилась.

Примечательно, что именно сегодня, 1 апреля, в правительстве состоялось заседание, в ходе которого вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислав Коняшкин прокомментировал частые сбои в eGov. По его словам, текущий eGov работает на технологии 2013 года и уже достиг предела своих возможностей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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