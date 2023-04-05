Все случаи жизни: как правильно оформить свидетельство о рождении ребенка

Министерство юстиции разработало Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения свидетельства о рождении, сообщает Zakon.kz.

Свидетельство о рождении является документом, удостоверяющим личность физического лица, до получения одного из следующих документов – удостоверения личности гражданина РК, паспорта гражданина РК, удостоверения лица без гражданства либо заграничного паспорта.

Для государственной регистрации рождения ребенка родители, один из них, а в случае их смерти, болезни или невозможности по иным причинам сделать заявление – заинтересованные лица или администрация медицинской организации, в которой находилась мать при рождении ребенка, не позднее трех рабочих дней со дня рождения ребенка обращаются с заявлением о государственной регистрации рождения ребенка в любой регистрирующий орган на территории республики в письменной форме либо в электронном виде посредством портала "электронное правительство".

В случае рождения ребенка за пределами республики заявление о рождении ребенка должно быть подано родителями либо другими заинтересованными лицами в загранучреждения РК не позднее двух месяцев со дня его рождения.

При рождении мертвого ребенка заявление о рождении не позднее одного рабочего дня с момента родов подается ответственным должностным лицом медицинской организации.

При государственной регистрации двух или более детей заявление о рождении подается в отношении каждого отдельно.

Если за государственной регистрацией рождения ребенка обратились не родители, а другие лица, то этими лицами представляется документ, удостоверяющий личность заявителя, а также документ, подтверждающий его полномочия на регистрацию рождения ребенка.

При этом представление заявления о государственной регистрации рождения ребенка не требуется при ее осуществлении через проактивную услугу.

В селах, поселках, сельских округах аким села, поселка, сельского округа производит прием документов на государственную регистрацию рождения детей граждан, проживающих на территории соответствующего населенного пункта, и передает их в соответствующий регистрирующий орган района или города областного значения для госрегистрации рождения, также он выдает свидетельства, при необходимости справки о рождении.

Основаниями для государственной регистрации рождения ребенка являются медицинское свидетельство о рождении или копия решения суда об установлении факта рождения.



В случае родов вне медицинской организации, в том числе и на дому, медицинское свидетельство о рождении оформляется в соответствии с документами, удостоверяющими личность матери, ответственным медицинским работником организации родовспоможения, куда она обратилась после родов.

В случаях рождения ребенка в медицинской организации и отсутствия документов, удостоверяющих личность матери, в момент государственной регистрации факта рождения фамилия, имя, отчество матери заполняются согласно медицинскому свидетельству о рождении, в котором имеется отметка о том, что сведения о матери записаны с ее слов.

В дальнейшем сведения о матери ребенка в запись акта о рождении дополняются в порядке, установленном брачно-семейным законодательством республики.

При отсутствии медицинского свидетельства о рождении государственная регистрация рождения ребенка осуществляется на основании копии решения суда об установлении факта рождения.

Правила также предусматривают, что рождение найденного, брошенного (отказного) ребенка должно быть зарегистрировано по заявлению органов внутренних дел, органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, администрации организации образования или медицинской организации, в которую помещен ребенок, не позднее семи суток со дня обнаружения, отказа или оставления.

К заявлению прилагается протокол или акт, составленный органом внутренних дел или органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, с указанием времени, места и обстоятельств, при которых ребенок был найден; документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий возраст и пол найденного ребенка, и другие персональные сведения о ребенке.

В случае оставления ребенка неизвестной матерью администрация медицинской организации составляет протокол в присутствии двух свидетелей. При государственной регистрации рождения протоколы прилагаются к заявлению должностного лица медицинской организации о регистрации брошенного (отказного) ребенка.

Регистрация рождения ребенка, зачатого в течение брака и родившегося после смерти отца или расторжения брака, либо признания брака недействительным, производится на общих основаниях, если со дня смерти отца или расторжения брака либо признания его недействительным прошло не более 280 дней.

По достижении ребенком совершеннолетия государственная регистрация рождения производится по его письменному заявлению.



Регистрация рождения ребенка, родившегося за пределами РК, производится в загранучреждениях республики, либо в любом регистрирующем органе на территории Казахстана по желанию родителей или одного из них при предъявлении одного из следующих документов:



оригинала свидетельства о рождении;

копии актовой записи о рождении;

оригинала медицинского свидетельства о рождении.

При этом местом рождения ребенка, родившегося за пределами страны, указывается место фактического рождения ребенка.

Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося в экспедициях и отдаленных местностях, а также во время нахождения матери на морском, речном, воздушном судне или в поезде, производится в любом регистрирующем органе по желанию родителей либо одного из них.

В таких случаях местом рождения ребенка указывается административно-территориальная единица, где производится государственная регистрация рождения ребенка.

Отец и мать, состоящие в браке, записываются родителями ребенка в книге записей рождений по заявлению любого из них. Основанием для такой записи является свидетельство о заключении брака.

Предусматривается, что мужчина и женщина, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на применение вспомогательных репродуктивных методов и технологий, в случае рождения у них ребенка записываются его родителями в книге записей актов о рождении.

В случае рождения ребенка согласно договору суррогатного материнства супруги записываются его родителями в книге записей актов о рождении.

При регистрации рождения ребенка в случаях, если брак между родителями расторгнут, признан судом недействительным или супруг умер, но с момента расторжения брака, признания его недействительным или смерти супруга прошло не более 280 дней, сведения о матери вносятся на основании медицинского свидетельства о рождении или копии решения суда об установлении факта рождения, сведения об отце ребенка – на основании свидетельства или актовой записи о заключении или расторжении брака, свидетельства или актовой записи о смерти отца.

Если же ребенок родился в течение 280 дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка отцом ребенка может быть признан бывший супруг матери, если не доказано иное.

Если мать ребенка заявляет, что отцом ребенка является не ее супруг либо бывший супруг, отцовство в отношении ребенка устанавливается по правилам Кодекса при наличии письменного заявления об этом самой матери и отца ребенка либо супруга, бывшего супруга. В случае отсутствия такого заявления данный вопрос решается в судебном порядке.

При этом согласие супруга или бывшего супруга родившей женщины на установление отцовства от другого лица необязательно при наличии подтверждающего документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий, выданного органом внутренних дел, или о вступлении в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или недееспособным.

В случае письменного признания лицом, не являющимся супругом родившей женщины, и при письменном согласии ее мужа отцом ребенка при регистрации рождения записывается данное лицо.

В случае, если родители ребенка не состоят в браке между собой, сведения о матери вносятся на основании следующих документов:

совместного заявления родителей об установлении отцовства, если оно устанавливается одновременно с государственной регистрацией рождения ребенка;

по заявлению матери, не состоящей в браке, если отцовство не установлено.

по заявлению лица, признавшего себя отцом ребенка, при наличии согласия на это матери ребенка.

Фамилия отца ребенка в книге записей рождений записывается по фамилии матери, имя и отчество отца ребенка – по ее указанию. Внесенные сведения не являются препятствием для решения вопроса об установлении отцовства.

Вместе с тем говорится, что по желанию матери сведения об отце ребенка в запись акта о рождении могут не вноситься.

В дальнейшем при несогласии матери ребенка с внесенными в запись акта о рождении сведениями об отце ребенка исправления производятся в установленном порядке.



Если при регистрации рождения заявитель желает указать национальную принадлежность родителей, то в записи акта о рождении ребенка национальность родителей – граждан Республики Казахстан – указывается в соответствии с национальностью, указанной в документах, удостоверяющих личность.

Сведения о национальной принадлежности родителя, являющегося иностранцем, указываются в соответствии с его заграничным паспортом.

При отсутствии в заграничном паспорте иностранца сведений о национальности последняя может быть определена в соответствии с документом, выданным компетентным органом иностранного государства, гражданином которой он является.

После государственной регистрации рождения ребенка в ИС АГС распечатывается актовая запись в двух экземплярах и формируется свидетельство о рождении. На основании актовой записи о рождении оформляется свидетельство о рождении, при необходимости выдается справка о рождении.



При этом свидетельства и справки о рождении выдаются в электронной форме или по их желанию на бумажном носителе.

Свидетельство, справка о рождении, выданные в электронной форме, удостоверяются посредством электронной цифровой подписи начальника регистрирующего органа, выдавшего документ.

Свидетельство, справка о рождении, выданные на бумажном носителе, скрепляются подписью начальника регистрирующего органа, гербовой печатью регистрирующего органа, выдавшего документ.

Свидетельство, справка о рождении за пределами РК, скрепленные подписью должностного лица загранучреждения и гербовой печатью загранучреждения, выдавшего документ, выдаются на бумажном носителе.

Свидетельство о рождении заполняется на казахском или русском языке.



Свидетельство о рождении содержит следующие сведения:



фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и место рождения ребенка;

дата составления и номер актовой записи;

индивидуальный идентификационный номер;

фамилии, имена, отчества (при их наличии), национальность родителей, если указана в документах, удостоверяющих личность;

гражданство родителей;

место государственной регистрации (наименование регистрирующего органа);

дата выдачи свидетельства о рождении.

Повторные свидетельства о рождении на детей до 16-летнего возраста выдаются родителям, опекунам, усыновителям, попечителям и администрации детских учреждений, в которых дети находятся на воспитании.



Родителям повторные свидетельства о рождении детей, в отношении которых они лишены родительских прав, до их восстановления не выдаются.



Факт лишения родительских прав регистрирующим органом проверяется путем проверки актовой записи о рождении, находящейся в архиве на хранении.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 апреля.