Правила выдачи свидетельства на возвращение обновили в Казахстане

Министерство иностранных дел приказом от 31 июля 2023 года утвердило "Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения свидетельства на возвращение", сообщает Zakon.kz.

Свидетельство на возвращение – документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право его владельца на однократный въезд в Казахстан.

Кто и где может оформить свидетельство на возвращение

Свидетельство на возвращение оформляется загранучреждениями РК:

гражданам РК – в случаях утраты паспорта, удостоверения личности гражданина РК, предусмотренных международными договорами и соглашениями РК, дипломатического или служебного паспорта РК, либо истечения срока их действия во время их пребывания за пределами РК;

несовершеннолетним гражданам РК – в случае их рождения за пределами РК;

лицам без гражданства, постоянно проживающим в РК, – в случае утраты удостоверения лица без гражданства во время пребывания их за пределами РК;

беженцам – в случае утраты проездного документа во время пребывания их за пределами РК;

гражданам РК и лицам без гражданства, постоянно проживающим в РК, имеющим недействительные документы для въезда в РК либо утратившим документы для въезда в РК, – в случаях их выдворения в РК, выдачи Республике Казахстан либо передачи Республике Казахстан в соответствии с международным договором о реадмиссии, ратифицированным РК.

Какие документы потребуются

Для оформления свидетельства на возвращение в загранучреждение представляются:

заявление в произвольной форме или ходатайство компетентного органа иностранного государства (в случаях выдворения в РК или выдачи Республике Казахстан гражданина РК либо лица без гражданства, постоянно проживающего в РК);

документ, выданный компетентным органом иностранного государства, подтверждающий факт обращения с заявлением об утрате документа, удостоверяющего личность (в случае утраты);

две цветные фотографии размером 3,5х4,5 см.;

оригинал документа, подтверждающего уплату консульского сбора;

оригинал одного из документов, удостоверяющих личность (при наличии), а в случае его отсутствия, заполненная анкета-заявление. Нововведением является то что теперь можно представить также электронный документ , удостоверяющий личность предоставленный посредством сервиса цифровых документов;

, удостоверяющий личность предоставленный соответствующий документ, выданный медицинским учреждением иностранного государства, подтверждающий факт смены пола (в случае смены пола).

Если раньше свидетельство на возвращение оформлялось сроком на 1 год, теперь срок сократили до 3 месяцев.

Свидетельство на возвращение оформляется и выдается на основании подтверждения: гражданства РК;

постоянной регистрации в РК;

действующего статуса беженца в РК.

Если имеется оригинал одного из документов, удостоверяющих личность, то свидетельство на возвращение оформят и выдадут без подтверждения вышеуказанных оснований в течение двух рабочих дней. В противном случае МИД сделает запрос в МВД для проверки наличия гражданства или постоянной регистрации, либо в министерство труда для проверки статуса беженца. Ответ должен быть представлен этими ведомствами в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса.

Загранучреждение не позднее двух рабочих дней со дня подтверждения данных оснований оформляет и выдает свидетельство на возвращение.

В свидетельство на возвращение вносятся отметки:

о визах – компетентным органом иностранного государства, уполномоченным на выдачу виз;

о пересечении Государственной границы Республики Казахстан и государственных границ других государств – органом пограничной службы, компетентным органом иностранного государства, осуществляющим пограничный контроль;

об аннулировании ранее внесенных отметок – органом, внесшим соответствующую отметку.

Отказ в выдаче свидетельства на возвращение, признание его недействительным

В оформлении свидетельства на возвращение отказывается в случаях:

неподтверждения оснований в виде наличия гражданства, постоянной регистрации или статуса беженца в РК; представления неполного пакета документов; представления неполных и/или недостоверных сведений при сдаче документов; неуплаты консульского сбора.

Свидетельство на возвращение является недействительным и подлежит замене и сдаче в загранучреждение в случаях:

отсутствия в нем данных, указанных в подпунктах 1), 2), 5), 6), 7) и 8) пункта 1 статьи 7 закона;

истечения срока его действия;

невозможности идентификации данных, указанных в подпунктах 1), 2), 5), 6), 7) и 8) пункта 1 статьи 7 закона, либо степени защиты документа;

утраты документа со дня подачи заявления владельцем в уполномоченный государственный орган;

несоответствия правовому статусу владельца;

смены пола.

Замена свидетельства на возвращение осуществляется на общих основаниях, предусмотренных в настоящих Правилах для оформления свидетельства на возвращение.

По прибытию в Казахстан свидетельство на возвращение нужно сдать в органы внутренних дел РК в срок до 10 календарных дней по месту постоянного жительства. Оно приобщается к материалам по восстановлению утраченных документов, удостоверяющих личность.

Свидетельство на возвращение, выданное при утрате или истечении срока действия дипломатического или служебного паспорта РК, подлежит сдаче в МИД РК в срок до 10 календарных дней по прибытию в Казахстан.

Если будет установлено отсутствие оснований для выдачи свидетельства, загранучреждение принимает меры к изъятию ранее выданного свидетельства на возвращение путем информирования об этом органов национальной безопасности и органов внутренних дел РК.

Последующее изъятие свидетельства на возвращение производится должностными лицами органов предварительного следствия, дознания, а также должностными лицами в ходе административного производства и оформления утраты гражданства.

Сданные в МИД и загранучреждения свидетельства на возвращения подлежат уничтожению, о чем составляется соответствующий акт.

Приказ вводится в действие 19 августа 2023 года.