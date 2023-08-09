Правила выдачи свидетельства на возвращение обновили в Казахстане
Свидетельство на возвращение – документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право его владельца на однократный въезд в Казахстан.
Кто и где может оформить свидетельство на возвращение
Свидетельство на возвращение оформляется загранучреждениями РК:
- гражданам РК – в случаях утраты паспорта, удостоверения личности гражданина РК, предусмотренных международными договорами и соглашениями РК, дипломатического или служебного паспорта РК, либо истечения срока их действия во время их пребывания за пределами РК;
- несовершеннолетним гражданам РК – в случае их рождения за пределами РК;
- лицам без гражданства, постоянно проживающим в РК, – в случае утраты удостоверения лица без гражданства во время пребывания их за пределами РК;
- беженцам – в случае утраты проездного документа во время пребывания их за пределами РК;
- гражданам РК и лицам без гражданства, постоянно проживающим в РК, имеющим недействительные документы для въезда в РК либо утратившим документы для въезда в РК, – в случаях их выдворения в РК, выдачи Республике Казахстан либо передачи Республике Казахстан в соответствии с международным договором о реадмиссии, ратифицированным РК.
Какие документы потребуются
Для оформления свидетельства на возвращение в загранучреждение представляются:
- заявление в произвольной форме или ходатайство компетентного органа иностранного государства (в случаях выдворения в РК или выдачи Республике Казахстан гражданина РК либо лица без гражданства, постоянно проживающего в РК);
- документ, выданный компетентным органом иностранного государства, подтверждающий факт обращения с заявлением об утрате документа, удостоверяющего личность (в случае утраты);
- две цветные фотографии размером 3,5х4,5 см.;
- оригинал документа, подтверждающего уплату консульского сбора;
- оригинал одного из документов, удостоверяющих личность (при наличии), а в случае его отсутствия, заполненная анкета-заявление. Нововведением является то что теперь можно представить также электронный документ, удостоверяющий личность предоставленный посредством сервиса цифровых документов;
- соответствующий документ, выданный медицинским учреждением иностранного государства, подтверждающий факт смены пола (в случае смены пола).
Если раньше свидетельство на возвращение оформлялось сроком на 1 год, теперь срок сократили до 3 месяцев.
Свидетельство на возвращение оформляется и выдается на основании подтверждения:
- гражданства РК;
- постоянной регистрации в РК;
- действующего статуса беженца в РК.
Если имеется оригинал одного из документов, удостоверяющих личность, то свидетельство на возвращение оформят и выдадут без подтверждения вышеуказанных оснований в течение двух рабочих дней. В противном случае МИД сделает запрос в МВД для проверки наличия гражданства или постоянной регистрации, либо в министерство труда для проверки статуса беженца. Ответ должен быть представлен этими ведомствами в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса.
Загранучреждение не позднее двух рабочих дней со дня подтверждения данных оснований оформляет и выдает свидетельство на возвращение.
В свидетельство на возвращение вносятся отметки:
- о визах – компетентным органом иностранного государства, уполномоченным на выдачу виз;
- о пересечении Государственной границы Республики Казахстан и государственных границ других государств – органом пограничной службы, компетентным органом иностранного государства, осуществляющим пограничный контроль;
- об аннулировании ранее внесенных отметок – органом, внесшим соответствующую отметку.
Отказ в выдаче свидетельства на возвращение, признание его недействительным
В оформлении свидетельства на возвращение отказывается в случаях:
- неподтверждения оснований в виде наличия гражданства, постоянной регистрации или статуса беженца в РК;
- представления неполного пакета документов;
- представления неполных и/или недостоверных сведений при сдаче документов;
- неуплаты консульского сбора.
Свидетельство на возвращение является недействительным и подлежит замене и сдаче в загранучреждение в случаях:
- отсутствия в нем данных, указанных в подпунктах 1), 2), 5), 6), 7) и 8) пункта 1 статьи 7 закона;
- истечения срока его действия;
- невозможности идентификации данных, указанных в подпунктах 1), 2), 5), 6), 7) и 8) пункта 1 статьи 7 закона, либо степени защиты документа;
- утраты документа со дня подачи заявления владельцем в уполномоченный государственный орган;
- несоответствия правовому статусу владельца;
- смены пола.
Замена свидетельства на возвращение осуществляется на общих основаниях, предусмотренных в настоящих Правилах для оформления свидетельства на возвращение.
По прибытию в Казахстан свидетельство на возвращение нужно сдать в органы внутренних дел РК в срок до 10 календарных дней по месту постоянного жительства. Оно приобщается к материалам по восстановлению утраченных документов, удостоверяющих личность.
Свидетельство на возвращение, выданное при утрате или истечении срока действия дипломатического или служебного паспорта РК, подлежит сдаче в МИД РК в срок до 10 календарных дней по прибытию в Казахстан.
Если будет установлено отсутствие оснований для выдачи свидетельства, загранучреждение принимает меры к изъятию ранее выданного свидетельства на возвращение путем информирования об этом органов национальной безопасности и органов внутренних дел РК.
Последующее изъятие свидетельства на возвращение производится должностными лицами органов предварительного следствия, дознания, а также должностными лицами в ходе административного производства и оформления утраты гражданства.
Сданные в МИД и загранучреждения свидетельства на возвращения подлежат уничтожению, о чем составляется соответствующий акт.
Приказ вводится в действие 19 августа 2023 года.