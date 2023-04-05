Появились новые подробности жестокого избиения девочки в Усть-Каменогорске

4 апреля 2023 года казахстанцев шокировало жестокое избиение девочки в Усть-Каменогорске. Видео разлетелось в соцсетях. Сегодня же, 5 апреля, появились новые подробности инцидента, сообщает Zakon.kz

Оказывается, как пишет Altaynews.kz, случай, произошедший в торговом центре, не единственный и пострадавшая регулярно подвергалась нападкам. Это подтверждают многочисленные видеозаписи. Установлено, что обидчица учится в одной из городских школ.

Как рассказала руководитель отдела образования Усть-Каменогорска Сауле Алагузова, по девушке алгоритм уже выработан, она поставлена на учет.

"С ней работают психолог и завуч по воспитательной работе, за ней ведется постоянный контроль. Она из положительной семьи". Сауле Алагузова

Кроме того, по ее словам, сейчас в школе со всеми учениками с 5 по 11 классы проводится профилактическая работа – им объясняют нормы законодательства и ответственность за правонарушения.

Отмечается, что исключать из школы ученицу не планируют, она учится в девятом классе, и ей дадут возможность окончить учебное заведение.

Также в городском отделе образования заверили, что фактов буллинга в отношении других учеников в школе нет. В случае необходимости с детьми будет работать психолог.

Новость по теме Жестокое избиение девочки в Усть-Каменогорске попало на видео

В социальных сетях 4 апреля 2023 года появилось видео, на котором происходит жестокое избиение девочки-подростка другими ее сверстницами. Сообщалось, что это произошло более месяца назад в одном из торговых центров Усть-Каменогорска. В областной полиции отметили, что факт избиения зарегистрирован, проводится досудебное расследование.

