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Это человеческий фактор: глава Минэнерго о причинах аварии на ТЭЦ Экибастуза

Экибастуз Фото: primeminister.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса озвучил причины аварии на ТЭЦ Экибастуза, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саткалиев сообщил, что причины аварии известны.

"Это человеческий фактор – оператор тепловых сетей дал избыточное – в три раза – давление, потому что были проблемы с датчиками давления. Вот и все. Есть итоги официального расследования, я прошу вас с ними ознакомиться и дать объективную оценку той или иной ситуации". Алмасадам Саткалиев

Он также не умаляет ответственности и энергообъекта за поддержание данного субъекта рынка в эксплуатационной готовности.

17 февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Сената, говоря об аварии на ТЭЦ Экибастуза, заявил, что в случившемся виноват большой круг людей.

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