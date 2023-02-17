Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Скляр об аварии на ТЭЦ в Экибастузе: Все виноваты

Скляр об аварии на ТЭЦ в Экибастузе Фото: primeminister.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Сената 17 февраля высказался об аварии на ТЭЦ Экибастуза. По его словам, в случившемся виноват большой круг людей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, не хочет ли Роман Скляр лично попросить прощения у жителей Экибастуза за то, что люди зимой остались без тепла. 

"Я в Экибастузе был, начиная с пятого дня крупной аварии, в течение 7 дней. Мы с коллегами обошли сотни квартир, побывали в разных учреждениях. И я неоднократно общался с жителями, поверьте, я много раз перед ними извинялся за причиненные неудобства. Кто виноват? Все виноваты. Начиная с меня, как куратора отрасли энергетики, и заканчивая самым низовым звеном – рабочими этой станции. Это очевидно". Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр

По его словам, следствием будет также определена вина акционера, и "если будет установлена его вина, то он будет привлечен к полной ответственности".

Скляр также напомнил, что на прошлой неделе правительственная комиссия побывала в Экибастузе. 

"Конечно, ситуация достаточно сложная. К сожалению, прошлогодняя авария, которая была на сетях, разбалансировала работу станции: из 10 котлов, которые есть, если ранее остановлены были в течение 1-2 недель, то сейчас ежедневно один-два или три котла выходят из работы и их оперативно восстанавливают". Роман Скляр

C начала года в Экибастузе много раз отключали подачу тепла в ряде домов.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

Читайте также

В Казахстане производителей бытовой техники освободят от уплаты НДС при продаже

Будут ли менять локацию для строительства АЭС в Казахстане

Токаев изменил порядок представления на подпись и рассмотрения президентом законов РК

Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК Скляр Роман Казахстан Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное за ночь: в Турции новое землетрясение, в Казахстане лавинная опасность
Главное за ночь: в Турции новое землетрясение, в Казахстане лавинная опасность
астролог
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые станут богатыми весной
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Определены сроки завершения учебного года и экзаменов
В Казахстане определили сроки завершения учебного года и проведения экзаменов в школах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления