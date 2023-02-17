Скляр об аварии на ТЭЦ в Экибастузе: Все виноваты

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Сената 17 февраля высказался об аварии на ТЭЦ Экибастуза. По его словам, в случившемся виноват большой круг людей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, не хочет ли Роман Скляр лично попросить прощения у жителей Экибастуза за то, что люди зимой остались без тепла.

"Я в Экибастузе был, начиная с пятого дня крупной аварии, в течение 7 дней. Мы с коллегами обошли сотни квартир, побывали в разных учреждениях. И я неоднократно общался с жителями, поверьте, я много раз перед ними извинялся за причиненные неудобства. Кто виноват? Все виноваты. Начиная с меня, как куратора отрасли энергетики, и заканчивая самым низовым звеном – рабочими этой станции. Это очевидно". Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр

По его словам, следствием будет также определена вина акционера, и "если будет установлена его вина, то он будет привлечен к полной ответственности".

Скляр также напомнил, что на прошлой неделе правительственная комиссия побывала в Экибастузе.

"Конечно, ситуация достаточно сложная. К сожалению, прошлогодняя авария, которая была на сетях, разбалансировала работу станции: из 10 котлов, которые есть, если ранее остановлены были в течение 1-2 недель, то сейчас ежедневно один-два или три котла выходят из работы и их оперативно восстанавливают". Роман Скляр

C начала года в Экибастузе много раз отключали подачу тепла в ряде домов.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.