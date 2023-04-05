В Алматинской области момент нападения на больницу попал на видео

Очевидцы утверждают, что 21 марта в селе Шелек Енбекшиказахского района в больницу попал человек с ножевым ранением, сообщает Zakon.kz.

Люди утверждают, что именно он стал причиной появления на территории вооруженных ножом людей.

"На видео момент нападения вооруженных ножом бандитов на больницу во время проведения операции потерпевшему," – описывает видео группа 100baksoff в Insragram.





На ролик уже отреагировали в прокуратуре области. По их словам, вопрос поручили прокуратуре Енбекшиказахского района.

Ранее, 24 марта, на сельского акима в Жамбылской области напали с ножом. Позже стало известно о состоянии раненого.