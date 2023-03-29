Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На сельского акима в Жамбылской области напали с ножом

В Жамбылской области акиму сельского округа нанесли ножевые ранения Фото: pixabay
Аким Ойталского сельского округа был доставлен в больницу с ножевыми ранениями, которые он получил на рабочем месте, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 24 марта 2023 года, но известно о нем стало только сейчас.

Делом занимается отдел полиции Меркенского района. Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области, начато досудебное расследование по статье 106 части 1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Меркенского РОП был установлен и задержан 42- летний местный житель".

Согласно результатам медицинской экспертизы, подозреваемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, стало известно, что до 2013 года он состоял на учете в Жамбылском областном центре психического здоровья с диагнозом "Шизофрения Ф-20".

"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Назначен ряд необходимых экспертиз, ведется следствие".

29 марта четверо осужденных из павлодарской колонии попали в больницу с ножевыми ранениями.

В тот же день в одной из квартир жилого дома в Актобе обнаружены убитыми мать с сыном. Дочь погибшей госпитализирована и также с ножевыми ранениями.

Читайте также

Медики рассказали о состоянии девочки, выжившей во время нападения на семью в Актобе

Константин Вноровский
Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
гороскоп, предсказания
Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака
Жители "Шымсити" бояться оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Жители "Шымсити" боятся оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Морозы до 22 градусов ожидаются в Казахстане
Морозы до 22 градусов ожидаются в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления