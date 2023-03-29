На сельского акима в Жамбылской области напали с ножом

Аким Ойталского сельского округа был доставлен в больницу с ножевыми ранениями, которые он получил на рабочем месте, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 24 марта 2023 года, но известно о нем стало только сейчас.

Делом занимается отдел полиции Меркенского района. Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области, начато досудебное расследование по статье 106 части 1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Меркенского РОП был установлен и задержан 42- летний местный житель".

Согласно результатам медицинской экспертизы, подозреваемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, стало известно, что до 2013 года он состоял на учете в Жамбылском областном центре психического здоровья с диагнозом "Шизофрения Ф-20".

"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Назначен ряд необходимых экспертиз, ведется следствие".

29 марта четверо осужденных из павлодарской колонии попали в больницу с ножевыми ранениями.



В тот же день в одной из квартир жилого дома в Актобе обнаружены убитыми мать с сыном. Дочь погибшей госпитализирована и также с ножевыми ранениями.