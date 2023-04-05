Подросток разбился насмерть, спрыгнув с крыши девятиэтажки в Кокшетау

В Кокшетау 5 апреля 2023 года произошла трагедия – подросток спрыгнул с крыши девятиэтажки и разбился насмерть, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось в Telegram-канале egovpress.

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Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в Департаменте полиции Акмолинской области, по факту гибели подростка начато досудебное расследование.

"Предварительно установлено, что несовершеннолетний 2005 года рождения спрыгнул с крыши девятиэтажного дома. Из-за полученных травм юноша скончался. По данному факту полицейскими начато досудебное расследование по ст. 105 ч. 3 ("Доведение до самоубийства") УК РК".

В областной полиции отметили, что иная информация разглашению не подлежит.

7 февраля 2023 года стало известно, что астанчанин выбросил из окна племянника, зарезал тещу и спрыгнул с седьмого этажа. По словам соседей, мужчина страдал игроманией и имел миллионные долги – на этом-то и зародилась семейная ссора, ставшая трагедией.

