Подросток разбился насмерть на велосипеде в Боровом

Несчастный случай произошел в Боровом – подросток на велосипеде врезался в дерево и погиб, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщениям из соцсетей, 16-летний астанчанин приехал в группе школьников из Астаны на экскурсию. Он взял велосипед на прокат и во время спуска с пригорка не справился с управлением, врезавшись в дерево.

Мы обратились за комментарием в полицию.

"Предварительно установлено, что несовершеннолетний, взяв на прокат велосипед, совершил столкновение с деревом. От полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время назначены экспертизы, расследование продолжается", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

После похожей трагедии в Акмолинской области 2 мая Зерендинский районный суд вынес приговор директору горнолыжной базы из-за смерти подростка.