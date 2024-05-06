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Подросток разбился насмерть на велосипеде в Боровом

Подросток разбился на велосипеде в Боровом, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 14:21 Фото: pexels
Несчастный случай произошел в Боровом – подросток на велосипеде врезался в дерево и погиб, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщениям из соцсетей, 16-летний астанчанин приехал в группе школьников из Астаны на экскурсию. Он взял велосипед на прокат и во время спуска с пригорка не справился с управлением, врезавшись в дерево.

Мы обратились за комментарием в полицию.

"Предварительно установлено, что несовершеннолетний, взяв на прокат велосипед, совершил столкновение с деревом. От полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время назначены экспертизы, расследование продолжается", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

После похожей трагедии в Акмолинской области 2 мая Зерендинский районный суд вынес приговор директору горнолыжной базы из-за смерти подростка.

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