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Ситуация в Украине: Дуда вручил Зеленскому высшую госнаграду, в Мариуполе восстановили 11 тыс. частных домов

президенты Украины и Польши Фото: president.gov.ua
В Варшаве президент Украины Владимир Зеленский получил от президента Польши Анджея Дуды высшую государственную награду Польши – орден Белого Орла, сообщает Zakon.kz.
  • В подконтрольном РФ Мариуполе восстановлено уже 11 тыс. частных домов. "Эту работу нужно усиливать", – сообщил вице-премьер России Хуснуллин.
  • Теракт в Санкт-Петербурге и убийство Владлена Татарского станут одной из тем обсуждения в Совбезе ООН во время председательства России, заявил российский МИД.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
  • "Надо обратить внимание на предотвращение тяжких и особо тяжких преступлений в новых регионах России, а также на защиту имущества", – заявил Владимир Путин.
  • "Киевский режим никого не жалеет и устраивает регулярно теракты в отношении мирных граждан в новых регионах России", – заявил Путин.
  • Владимир Зеленский прибыл в Польшу в роскошном железнодорожном вагоне, сообщает польское издание Fakt.
  • Говорить о членстве Украины в НАТО "совершенно нереально", необходимо воздерживаться от шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
  • Польша, власти которой ранее заявляли, что Варшава является крупнейшим поставщиком вооружения Киеву после США, теперь по этим параметрам опустилась на третье место, уступив Великобритании.
  • МИД РФ: Киев при участии иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи.
  • Путину придется объяснить российскому народу, почему страна оказалась "под жесткими санкциями, проиграв войну в Украине", – говорит глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис после встречи своих коллег по НАТО в Брюсселе.
  • Ландсбергис также заявил, что Китай не может выступать в качестве мирного посредника в вопросе вторжения России в Украину, поскольку позиция Пекина лишит Киев суверенитета.

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Редакция Zakon.kz, Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО Беларусь Великобритания Польша США
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