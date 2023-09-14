Ситуация в Украине: Зеленский вручил награды танкистам, Латвия хочет запретить уроки русского языка в школах

Фото: president.gov.ua

В День танковых войск президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими-танкистами и вручил им государственные награды, сообщает Zakon.kz.

Польские производители малины заявляют о значительных убытках из-за наплыва дешевой украинской ягоды и призывают ограничить ее ввоз в страну.

США продлили разрешение на морскую перевозку нефти с проекта "Сахалин-2" для импорта в Японию до 28 июня 2024 года, говорится в лицензии американского Минфина.

США до 13 декабря 2023 года разрешили операции с рядом российских компаний, среди которых "Трансмашхолдинг", "Автоваз" и завод "Москвич", говорится в лицензии американского минфина.

Правительство России выделит около 1 миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя, сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин.

Министерство образования Латвии предложило запретить изучение русского языка в школах, в том числе как второго иностранного, передает агентство Sputnik Ближнее зарубежье.

Судья в Черкасской области в Украине предстанет перед судом по обвинению в пророссийских высказываниях, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета".

Суд в Украине обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви на территории киевского Национального музея истории Украины, сообщили в Министерстве культуры.

Таможня Литвы с 11 по 14 сентября не пропустила и вернула в Калининградскую область 41 российский автомобиль, сообщает пресс-служба региональной таможни.

Парламент Болгарии в четверг проголосовал за отмену введенного ранее запрета на импорт отдельных зерновых культур из Украины, сообщило информагентство БТА.

Ввод санкций и их снятие Евросоюзом в отношении российских бизнесменов в Кремле объяснить не могут, также есть предположение, что их не смогут объяснить и в самой Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сумма активов российских бизнесменов, выведенная с февраля 2022 года из Европы в РФ и дружественные страны, достигает 50 миллиардов долларов, подсчитало агентство Bloomberg.

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга обновила очередной рекорд, приблизившись к 70 тыс. рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.

Украина получит 1,25 млрд долларов от США через целевой фонд Всемирного банка, средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также государственных служащих, сообщает в четверг украинский минфин.

Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине прибыл в Киев для налаживания взаимодействия.

Министерство иностранных дел России 14 сентября заявило послу США Линн Трейси об объявлении персонами нон грата первого и второго секретаря американского посольства из-за якобы причастности к сбору секретных данных.

Украина рассчитывает, что после 15 сентября, когда истечет срок запрета на экспорт зерновых в ЕС, европейская сторона отменит все ограничения на украинскую сельхозпродукцию.

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