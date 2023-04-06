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Казахстанка Юлия Путинцева проиграла на турнире в США

Казахстанка Юлия Путинцева проиграла на турнире в США Фото: ktf.kz
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева сыграла на корте с российской теннисисткой Екатериной Александровой (17-я ракетка мира) и потерпела поражение в матче второго круга турнира одиночного разряда в Чарльстоне (США), сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz наша спортсменка проиграла в двух сетах с общим счетом 1:6, 3:6. Игра длилась на протяжении одного часа и десяти минут.

Во время встречи Путинцева не исполнила ни одной подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Кроме того, Юлия выиграла четыре очка и один гейм подряд.

Ранее сообщали, что до этого казахстанка обыграла бывшую третью ракетку мира украинку Элину Свитолину.

Матч закончился в трех сетах - 6:7 (3:7), 6:2, 6:4. Встреча продлилась 2 часа и 48 минут. 

Призовой фонд турнира в Чарльстоне составляет 780 000 долларов США.

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