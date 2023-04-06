"Реал Мадрид" разгромил "Барселону" и вышел в финал Кубка Испании впервые за 9 лет

В ответном матче полуфинала Кубка Испании "Реал" одержал крупнейшую победу, обыграв "Барселону" со счетом 4:0 и вышел в финал по сумме двух матчей, сообщает Zakon.kz

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В последний раз мадридцы выигрывали у каталонцев с разницей как минимум в 4 мяча 7 января 1995 года – тогда было 5:0.

В гостях "Реал" в последний раз побеждал с такой разницей 27 января 1963-го – 5:1.

"Барселона" проиграла впервые за 6 матчей. Ранее "Барселона" одержала 5 побед подряд во всех турнирах – дважды над "Реалом", над "Валенсией", "Атлетиком" и "Эльче".

По информации Sports.ru в добавленное к первому тайму время Винисиус открыл счет – мяч после его удара закатился за линию, перед этим попав в Жюля Кунде.

Фото: Twitter.com/realmadrid

Фото: Twitter.com/realmadrid

Фото: Twitter.com/realmadrid

На 50-й минуте Карим Бензема забил с передачи Луки Модрича, на 57-й реализовал пенальти, а на 80-й оформил хет-трик.