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Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: беспорядки продолжаются

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: беспорядки продолжаются Фото: Telegraf
На севере Иерусалима продолжаются беспорядки и стрельба. Улицы снова охвачены огнем, сообщает Zakon.kz

По информации Telegram-канала Shot палестинцы бросают в израильских военных самодельные взрывные устройства и коктейли Молотова возле КПП Каландия, силовики отвечают огнëм.

СМИ также сообщают, что во время протестов был пострелян палестинский подросток. Пуля попала в плечо, но, к счастью, он остался жив.

Ранее сообщалось, что не менее 300 человек задержали в мечети Аль-Акса. 

Вечером 5 апреля возобновились столкновения между израильскими полицейскими и группой мусульман, пытающейся забаррикадироваться в мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

Полицейские вошли в мечеть, чтобы заставить экстремистов покинуть Храмовую гору.

В итоге пограничной полиции удалось выдворить сотни экстремистов из мечети.

Телеканал Al Mayadeen утверждает, что против людей, находившихся в мечети, применили резиновые пули, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Пострадали десятки человек.

Палестинские власти ранее осудили штурм мечети Аль-Акса израильскими полицейскими.

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