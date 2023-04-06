Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: беспорядки продолжаются

На севере Иерусалима продолжаются беспорядки и стрельба. Улицы снова охвачены огнем, сообщает Zakon.kz

По информации Telegram-канала Shot палестинцы бросают в израильских военных самодельные взрывные устройства и коктейли Молотова возле КПП Каландия, силовики отвечают огнëм.

СМИ также сообщают, что во время протестов был пострелян палестинский подросток. Пуля попала в плечо, но, к счастью, он остался жив.

Ранее сообщалось, что не менее 300 человек задержали в мечети Аль-Акса.



Вечером 5 апреля возобновились столкновения между израильскими полицейскими и группой мусульман, пытающейся забаррикадироваться в мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

Полицейские вошли в мечеть, чтобы заставить экстремистов покинуть Храмовую гору.

В итоге пограничной полиции удалось выдворить сотни экстремистов из мечети.

Телеканал Al Mayadeen утверждает, что против людей, находившихся в мечети, применили резиновые пули, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Пострадали десятки человек.

Палестинские власти ранее осудили штурм мечети Аль-Акса израильскими полицейскими.