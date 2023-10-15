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Конфликт с Израилем закончится, когда палестинцы обретут страну, заявили в Палестине

разрушения Фото: twitter/_joker_111
Советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил о том, что арабо-израильские конфликты будут продолжаться до тех пор, пока палестинцы не обретут свое независимое государство со столицей в Иерусалиме, сообщает Zakon.kz.
"Если оккупация не прекратится в соответствии с международной законностью и, если палестинский народ не получит свои полные национальные права, включая право на самоопределение и создание государства со столицей в Иерусалиме, конфликты продолжатся", – цитируют РИА Новости аль-Хаббаша.

По словам советника Аббаса, "приоритетом палестинского руководства в настоящий момент является прекращение агрессии в отношении сектора Газа, для того, чтобы остановить кровопролитие" жителей анклава, а также "начало политических переговоров, которые привели бы к прекращению оккупации как таковой".

"В конце концов, этот раунд (противостояния между Израилем и ХАМАС) закончится, каким бы ни был его исход. Но если оккупация продолжится, мы должны ожидать еще одного раунда, и, возможно, других раундов, которые могут быть более жестокими, потому что, как я сказал, проблема в наличии оккупации", – сказал советник палестинского президента.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тыс. человек.

Ответственность за переговоры об освобождении иностранных заложников и пленных с двойным гражданством планировали взять на себя власти Египта. При этом информации о том, начались ли переговоры между сторонами, по-прежнему не было.

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