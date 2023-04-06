НЛО или необычное атмосферное явление успели заметить в ночном небе над Италией

Большой круглый ореол красного света успели заснять в небе над Италией, сообщает Zakon.kz

По информации Live Science ореол буквально вспыхнул и исчез над городом Поссаньо на севере Италии, поэтому многие жители его не увидели, за исключением фотографа Вальтера Бинотто.

Ученые считают, что вероятно, это было вызвано электромагнитным импульсом от ближайшей грозы.

Однако на самом деле красное кольцо не располагалось над городом. Вместо этого массивный круг диаметром около 224 миль (360 километров) замигал над центральной Италией и частью Адриатического моря. Лишь из-за искусственной перспективы кольцо выглядело так, как будто оно висело над городом.

По данным Spaceweather.com, кольцевая вспышка известна как «излучение света и очень низкочастотные возмущения из-за источников электромагнитных импульсов», или сокращенно ELVE.(откроется в новой вкладке). Эльвы - это редкий тип стратосферных/мезосферных возмущений, возникающих в результате интенсивной грозовой электризации. Красные кольца образуются, когда электромагнитные импульсы, испускаемые молнией, попадают в ионосферу Земли, ионизированную часть верхних слоев атмосферы, которая простирается на высоте от 50 до 400 миль (от 80 до 644 км) над землей.

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