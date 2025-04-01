#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
504.44
545.65
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
504.44
545.65
5.95
Статьи

Необычное явление заметили в небе над Алматы

в небе гало, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 13:04 Фото: pixabay
Алматинцы заметили в небе над южной столицей необычное явление – солнечное гало. Корреспондент Zakon.kz запечатлел красоту природного феномена над горами.

Утром жители мегаполиса могли заметить солнечное гало – атмосферное явление, при котором вокруг солнца появляется кольцевидное свечение.

Фото: Zakon.kz

Казахстанский астроном, специалист Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина объяснила, что за ореол на небе вокруг солнца запечатлели горожане и из-за чего такое оптическое явление возникает в слоях атмосферы.

"Явление называется солнечное гало (ореол). Слово происходит от греческого "галос", что в переводе означает "круг". Такое свечение обусловлено наличием перистых облаков в верхней тропосфере, сложенных из кристалликов льда. Из-за преломления света гало иногда бывает радужным". Астроном Светлана Мошкина

Также специалист пояснила, что чаще всего гало возникает в морозную погоду или при повышенной влажности в верхних слоях тропосферы (в 5-10 км над поверхностью Земли).

Кроме того, по словам астронома, гало возникает также незадолго до прихода теплого атмосферного фронта – на его переднем крае обычно формируются перисто-слоистые полупрозрачные облака из кристаллов льда, которые и создают гало.

Ранее специалист рассказала, почему газовый гигант Солнечной системы – планета Сатурн внезапно лишился своих колец. Почему это произошло и по какой причине с марта они не наблюдаются с Земли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Богатые и бедные регионы Казахстана: кто впереди, кто позади
Статьи
11:49, Сегодня
Богатые и бедные регионы Казахстана: кто впереди, кто позади
Пришла пора клещей: в Алматы началась обработка парков и скверов
Статьи
11:23, Сегодня
Пришла пора клещей: в Алматы началась обработка парков и скверов
Опасность рядом: змеи активизировались в Казахстане
Статьи
10:51, Сегодня
Опасность рядом: змеи активизировались в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: