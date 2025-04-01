Необычное явление заметили в небе над Алматы

Алматинцы заметили в небе над южной столицей необычное явление – солнечное гало. Корреспондент Zakon.kz запечатлел красоту природного феномена над горами.

Утром жители мегаполиса могли заметить солнечное гало – атмосферное явление, при котором вокруг солнца появляется кольцевидное свечение.

Фото: Zakon.kz

Казахстанский астроном, специалист Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина объяснила, что за ореол на небе вокруг солнца запечатлели горожане и из-за чего такое оптическое явление возникает в слоях атмосферы.

"Явление называется солнечное гало (ореол). Слово происходит от греческого "галос", что в переводе означает "круг". Такое свечение обусловлено наличием перистых облаков в верхней тропосфере, сложенных из кристалликов льда. Из-за преломления света гало иногда бывает радужным". Астроном Светлана Мошкина

Также специалист пояснила, что чаще всего гало возникает в морозную погоду или при повышенной влажности в верхних слоях тропосферы (в 5-10 км над поверхностью Земли).

Кроме того, по словам астронома, гало возникает также незадолго до прихода теплого атмосферного фронта – на его переднем крае обычно формируются перисто-слоистые полупрозрачные облака из кристаллов льда, которые и создают гало.

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