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Решил пойти в президенты: племянник Джона Кеннеди будет баллотироваться

Решил пойти в президенты: племянник Джона Кеннеди будет баллотироваться Фото: pixabay
За президентский пост в 2024 году решил побороться племянник бывшего президента США Кеннеди - адвокат Роберт Кеннеди младший, сообщает Zakon.kz

По информации CNN он уже подал заявку, как второй зарегистрированный кандидат от демократов, президент Джо Байден.

Известно, что Кеннеди 69 лет, он сын младшего брата президента Джона Кеннеди.

Ранее сообщалось об опросе, который показал, что кандидатуру Дональда Трампа на предстоящих в Соединенных Штатах президентских выборах поддерживает большинство в Республиканской партии. 

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