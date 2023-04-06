В Казахстане зафиксировали 64 новых случая заражения коронавирусом
Фото: pixabay
По данным Минздрава РК, за сутки в Казахстане 64 человека заболели Covid-19. Случаев заражения коронавирусной пневмонией не зарегистрировано, сообщает Zakon.kz.
На 6 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1854 человека (–1 681+ и 173 КВИ-), из них в стационарах находятся 173 пациента, амбулаторно – 1681.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 5 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 0,
- на аппарате ИВЛ – 0.
Ранее сообщали, что на 5 апреля было зафиксировано 73 случая заражения вирусом.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ