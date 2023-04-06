В Казахстане зафиксировали 64 новых случая заражения коронавирусом

По данным Минздрава РК, за сутки в Казахстане 64 человека заболели Covid-19. Случаев заражения коронавирусной пневмонией не зарегистрировано, сообщает Zakon.kz.

На 6 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1854 человека (–1 681+ и 173 КВИ-), из них в стационарах находятся 173 пациента, амбулаторно – 1681.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 5 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 0,

на аппарате ИВЛ – 0.

Ранее сообщали, что на 5 апреля было зафиксировано 73 случая заражения вирусом.