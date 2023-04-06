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В Казахстане зафиксировали 64 новых случая заражения коронавирусом

В Казахстане зафиксировали 64 новых случая заражения коронавирусом Фото: pixabay
По данным Минздрава РК, за сутки в Казахстане 64 человека заболели Covid-19. Случаев заражения коронавирусной пневмонией не зарегистрировано, сообщает Zakon.kz.

На 6 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1854 человека (–1 681+ и 173 КВИ-), из них в стационарах находятся 173 пациента, амбулаторно – 1681.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 5 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 0,
  • на аппарате ИВЛ – 0.

Ранее сообщали, что на 5 апреля было зафиксировано 73 случая заражения вирусом.

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