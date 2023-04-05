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73 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

73 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане Фото: Zakon.kz
За последние сутки зарегистрировано 73 случая заражения коронавирусом в городах и регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства здравоохранения, на утро 5 апреля лечение от ковида продолжают получать 1834 человека.

  • В стационаре находятся 175 пациентов.
  • На амбулаторном лечении — 1659 пациентов.

Из общего количества заразившихся:

• в тяжелом состоянии – 5 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 0,

• на аппарате ИВЛ – 0.

3 апреля было зафиксировано 28 случаев заражения вирусом. Днем ранее в стране выявили 45 заболевших ковидом.

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