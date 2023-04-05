73 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

Фото: Zakon.kz

За последние сутки зарегистрировано 73 случая заражения коронавирусом в городах и регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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