Бибисара Асаубаева: Я впервые держала пост во время Гран-при Индии

Двукратная чемпионка по шахматам Бибисара Асаубаева прокомментировала свои выступления на третьем этапе женского Гран-при в Нью-Дели, отметив, что первый раз в жизни держала оразу в течение турнира, сообщает Zakon.kz.

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Накануне в Нью-Дели завершился третий этап женского Гран-при FIDE с участием Бибисары Асаубаевой. По его итогам казахстанка заняла место в призовой тройке. Помимо Бибисары в списке лучших с шестью очками оказались Александра Горячкина (Россия) и Чжу Цзиньэр (Китай).

"Это был один из самых тяжелых турниров в моей жизни. Из-за проблем до начала турнира мне пришлось сыграть 8 партий подряд без выходных. Первый раз держала мусульманский пост во время турнира. Плюс, заболела в середине. Итогами довольна, так как стала призером и завоевала второй балл мужского гроссмейстера. Турнир прошел для меня интересно, не обошлось без пары упущений в позициях с большим перевесом. Есть над чем работать. Следующий турнир для меня в Астане, так что нет времени расслабляться". Бибисара Асаубаева

После трех этапов Асаубаева в общем зачете Гран-при поднялась на шестое место. В ее активе 163 балла: 30 (Астана) и 133 (Нью-Дели). Нужно подчеркнуть, что казахстанская шахматистка могла быть еще выше в общей классификации, если бы не пропустила второй этап этих состязаний, которые прошли в Мюнхене (Германия).

Заключительный четвертый этап состоится в Никосии (Кипр) с 15-го по 28 мая. По его итогам определятся лучшие шахматистки, которые получат возможность попасть на турнир претенденток за звание чемпионки мира.