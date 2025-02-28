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Спорт

Бибисара Асаубаева потеряла лидерство в общем зачете женского Гран-при

Шахматы Итог Гран-при, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 11:28 Фото: Instagram/fide_chess
В Монако завершился третий этап женского мирового Гран-при по шахматам, по итогам которого первый номер сборной Казахстана Бибисара Асаубаева сдала свою лидирующую позицию, сообщает Zakon.kz.

В Монако наша шахматистка выступила крайне неудачно, что нельзя заметить по результатам ее предыдущих соревнований. 

Двукратная чемпионка мира по блицу по итогам третьего этапа заняла последнее 10 место из 10 участниц.

Шахматы Таблица Асаубаева, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 11:28

Фото: Instagram/fide_chess

На прошедшем турнире Асабауева не одержала ни одной победы, потерпела три поражения и при этом шесть поединков свела к ничьей.   

Неудачным выступлением казахстанки воспользовалась россиянка Александра Горячкина, которая не только победила на третьем этапе Гран-при FIDE, но и возглавила общий зачет к этому часу.

26-летняя гроссмейстер из Орска накопила 236.67 балла и занимает первое место к началу четвертого этапа Гран-при. За ней идут Бибисара Асаубаева (197.5) и китаянка Тань Чжунъи (170).

Следующий этап данных состязаний пройдет 14-25 марта на Кипре.

Тем временем шахматный мир накануне потерял выдающегося гроссмейстера Бориса Спасского.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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