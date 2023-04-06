Мурат Мукушев назначен Национальным координатором ШОС

6 апреля президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Мурата Мукушева, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на Акорде.

"Распоряжением главы государства Мукушев Мурат Алтынгазыевич, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, назначен Национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан, а 17 сентября 2021 года лидерами ШОС было одобрено принятие в полноправные члены ШОС Ирана, которое состоялось 16 сентября 2022 года.

В тот же день было объявлено о начале процедуры по предоставлению полноправного членства Беларуси, которая при этом остается все еще в статусе наблюдателя в организации.