Мадридский "Реал" заработал больше всех денег в прошедшем сезоне УЕФА

Казна испанского королевского клуба пополнилась наибольшей суммой среди всех команд Европы по завершении прошлого розыгрыша футбольных турниров. "Галактикос" выиграли Лигу чемпионов и заработали 133,7 млн евро, сообщает Zakon.kz.

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На втором месте по заработанным деньгам находится английский "Ливерпуль", который играл с "Реалом" в финале ЛЧ-2022/23. На счету "мерсисайдцев" – 120 млн евро, пишет ESPN. Далее в списке располагаются "Бавария" (110 млн), "Манчестер Сити" (109 млн), "ПСЖ" (92 млн) и "Челси" (91,9 млн). Меньше всех в Лиге чемпионов заработал молдавский "Шериф" – 23,7 млн.

Фото:Instagram/eintrachtfrankfurt

Во втором по значимости клубном турнире Лиге Европы больше всех свой финансовый счет пополнил немецкий "Айнтрахт" – 38 млн евро, который завоевал трофей в прошлом сезоне.

А среди участников Лиги конференций УЕФА больше всех денег досталось итальянской "Роме" – 19,2 млн, которая стала победителем данного турнира.

Тем временем мадридский "Реал" вышел в финал Кубка Испании 40-й раз, где он побеждал 19 раз. Накануне "сливочные" разгромили "Барсу" на "Ноу Камп" – 4:0, хет-трик у Бенземы. Теперь подопечные Карло Анчелотти 6 мая в финале сыграют с "Осасуной".