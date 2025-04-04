"Реал" заработал больше всех денег по итогам Лиги чемпионов УЕФА-2023/24

Испанский футбольный коллектив "Реал" пополнил свою казну почти на 139 млн евро по итогам самого престижного клубного турнира Европы в прошлом сезоне, сообщает Zakon.kz.

По информации AP News, исходя из финансового отчета УЕФА, королевский клуб – победитель Лиги чемпионов сезона-2023/24 – получил около 139 миллионов евро.

Из всей этой суммы 14 млн евро приходится на доход от продажи телевизионных прав.

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За "Реалом" по сумме призовых денег идут французский ПСЖ (122,4 млн) и дортмундская "Боруссия" (120 млн).

В топ-5 команд, хорошо заработавших в прошлом сезоне, также вошли "Манчестер Сити" (115 млн) и "Барселона" (98 млн).

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Среди участников Лиги Европы УЕФА больше всего заработал леверкузенский "Байер" (41,2 млн).

Всего общий призовой фонд трех еврокубков в прошлом сезоне составил более 2,2 млрд евро. А в нынешнем сезоне из-за нового формата соревнований данная сумма увеличится на 25%.

Недавно было объявлено, что "Реал" стал первым клубом, который одержал 300 побед в истории Лиги чемпионов УЕФА.

