"Реал" заработал больше всех денег по итогам Лиги чемпионов УЕФА-2023/24
По информации AP News, исходя из финансового отчета УЕФА, королевский клуб – победитель Лиги чемпионов сезона-2023/24 – получил около 139 миллионов евро.
Из всей этой суммы 14 млн евро приходится на доход от продажи телевизионных прав.
Фото: Instagram/psg
За "Реалом" по сумме призовых денег идут французский ПСЖ (122,4 млн) и дортмундская "Боруссия" (120 млн).
В топ-5 команд, хорошо заработавших в прошлом сезоне, также вошли "Манчестер Сити" (115 млн) и "Барселона" (98 млн).
Фото: Instagram/Bayer04fussball
Среди участников Лиги Европы УЕФА больше всего заработал леверкузенский "Байер" (41,2 млн).
Всего общий призовой фонд трех еврокубков в прошлом сезоне составил более 2,2 млрд евро. А в нынешнем сезоне из-за нового формата соревнований данная сумма увеличится на 25%.
Недавно было объявлено, что "Реал" стал первым клубом, который одержал 300 побед в истории Лиги чемпионов УЕФА.