Необычную находку обнаружил мужчина на пустыре в Акмолинской области

В Акмолинской области житель с. Тасты-Талды Жаркаинского района сделал необычную находку – он нашел гранаты, противопехотные и противотанковые мины. Об этом корреспонденту Zakon.kz 6 апреля 2023 года рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

Необычная находка была обнаружена 4 апреля на пустыре. По словам акмолинца, во время сбора черного металла с помощью специального устройства на глубине около 50 см он обнаружил предположительно взрывчатые вещества. Об этом мужчина сразу же сообщил в полицию.



"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и специалисты-саперы. Найденные взрывчатые вещества, а именно – три противотанковые мины, шесть противопехотных мин и пять гранат модели Ф-1 и РГД-5 – были осмотрены. Вынесено заключение, что они являются учебными и не представляют опасности для жизни". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Также сообщается, что полицейские и саперная бригада проверили близлежащую территорию.

"Предметов, похожих на взрывчатые вещества, не обнаружено". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Факт обнаружения взрывчатых веществ зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований.

"Назначены экспертизы. Правоохранители выясняют, как данные предметы могли оказаться на пустыре". Пресс-служба ДП Акмолинской области

23 марта 2023 года сообщалось, что в Кокшетау на озере Копа найдена мина ТМ-62. Ее обнаружили рыбаки, которые заявили об этом в полицию.

