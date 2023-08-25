Полицейские Алматинской области наткнулись на необычную находку в лесу
Фото: unsplash
24 августа 2023 года на территории Талгарского района Алматинской области в лесу сотрудники Управления криминальной полиции ДП региона наткнулись на необычную находку – арсенал оружия, сообщает Zakon.kz.
Около 17:35 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Правопорядок" сотрудники УКП ДП Алматинской области на территории Талгарского района в лесу обнаружили и изъяли арсенал оружия:
- газовый пистолет марки "МЕ-8 Police",
- травматический пистолет "ОСА",
- нарезное оружие марки "ТОЗ" калибра 5,6 мм,
- три гранаты ЛСГ,
- три гранаты светозвуковые,
- 15 патронов калибра 7,62 мм,
- бронежилет.
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
"Указанный факт зарегистрирован в полиции по признакам ст. 287 ч. 3 ("Незаконное хранение оружия") УК РК", – отметил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.
По его словам, в настоящее время назначены все необходимые экспертные исследования и проводятся следственные действия.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript