Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Полицейские Алматинской области наткнулись на необычную находку в лесу

Полицейские Алматинской области наткнулись на необычную находку в лесу Фото: unsplash
24 августа 2023 года на территории Талгарского района Алматинской области в лесу сотрудники Управления криминальной полиции ДП региона наткнулись на необычную находку – арсенал оружия, сообщает Zakon.kz.

Около 17:35 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Правопорядок" сотрудники УКП ДП Алматинской области на территории Талгарского района в лесу обнаружили и изъяли арсенал оружия:

  • газовый пистолет марки "МЕ-8 Police",
  • травматический пистолет "ОСА",
  • нарезное оружие марки "ТОЗ" калибра 5,6 мм,
  • три гранаты ЛСГ,
  • три гранаты светозвуковые,
  • 15 патронов калибра 7,62 мм,
  • бронежилет.
Полицейские Алматинской области наткнулись на необычную находку в лесу

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

"Указанный факт зарегистрирован в полиции по признакам ст. 287 ч. 3 ("Незаконное хранение оружия") УК РК", – отметил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

По его словам, в настоящее время назначены все необходимые экспертные исследования и проводятся следственные действия.

Читайте также

Пенсионера связали скотчем, избили и ограбили в Шемонаихе

Микроавтобус столкнулся с бульдозером на трассе: погибли четыре человека

Задымленный Алматы сняли на видео с высоты птичьего полета

Динара Халдарова
Алматинская область Талгарский район
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
Запах гари и смог в Алматы: ночью горел склад
Запах гари и смог в Алматы: ночью горел склад
Владимир Зеленский
Ситуация в Украине: что произошло к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления