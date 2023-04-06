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Новый вид мошенничества: банки Казахстана сделали заявление

Новый вид мошенничества: банки Казахстана сделали заявление Фото: unsplash
Казахстанские банки и мобильные операторы 6 апреля 2023 года сделали совместное заявление в связи с появлением нового вида мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Как следует из совместного заявления Beeline, Eurasian Bank, Forte Bank, Halyk Bank, Home Credit Bank, Jusan Bank, Kaspi Bank, Kcell, Nurbank, Tele2/Altel, Банк Центр Кредит, Банк VTB (Казахстан), в последнее время появился новый вид финансового мошенничества.

Чтобы уберечь казахстанцев от возможных финансовых потерь, банки и мобильные операторы рассказали, как обманывают мошенники:

  1. Мошенник звонит с казахстанского или иностранного номера и представляется сотрудником банка. Он говорит, что телефонная связь не защищена, и предлагает перейти в WhatsApp или другой мессенджер.
  2. В чате мессенджера мошенник отправляет фото поддельного удостоверения сотрудника банка.
  3. Мошенник уверяет, что у вас пытаются похитить средства, и убеждает перевести их на "безопасный счет". После этого он исчезает вместе с деньгами.
"Мы официально заявляем, что сотрудники казахстанских банков в телефонном разговоре никогда не предлагают перевести деньги на другие счета, не запрашивают ваши пароли и коды. Сотрудники казахстанских банков никогда не звонят клиентам с иностранных номеров".Совместное заявление

Как появилась новая схема мошенничества?

Обычно мошенники находятся за границей. Раньше с помощью специальных интернет-сервисов они могли подменить свой иностранный телефонный номер на казахстанский. Однако казахстанские мобильные операторы ограничили возможность такой подмены. Таким образом, мошенникам стало сложнее выдавать себя за казахстанцев, и поэтому они звонят с иностранных номеров. Они понимают, что иностранный номер не вызывает доверия, поэтому предлагают перейти в якобы "защищенный чат" мессенджера, где на аватарке подставляют логотип известного банка.

Также злоумышленники продолжают использовать давно известные виды мошенничества. Пожалуйста, будьте бдительны!

  1. Немедленно прервите разговор! (Вы можете перезвонить в колл-центр своего банка, чтобы сообщить о подозрительном звонке и удостовериться в сохранности ваших счетов.)
  2. Никогда и никому не сообщайте секретные коды из СМС-сообщений, пароль от личного кабинета в интернет-банке.
  3. Не переводите деньги на другие счета по просьбе звонящих.
  4. Ни в коем случае не скачивайте по их указанию неизвестные мобильные приложения!
  5. Не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы.
"Эти простые правила финансовой безопасности позволят вам защититься от мошенников и не потерять свои деньги".Совместное заявление

Ранее сообщалось, что мошенники создали фейковый сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).

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