Новый вид мошенничества: банки Казахстана сделали заявление

Казахстанские банки и мобильные операторы 6 апреля 2023 года сделали совместное заявление в связи с появлением нового вида мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Как следует из совместного заявления Beeline, Eurasian Bank, Forte Bank, Halyk Bank, Home Credit Bank, Jusan Bank, Kaspi Bank, Kcell, Nurbank, Tele2/Altel, Банк Центр Кредит, Банк VTB (Казахстан), в последнее время появился новый вид финансового мошенничества.

Чтобы уберечь казахстанцев от возможных финансовых потерь, банки и мобильные операторы рассказали, как обманывают мошенники:

Мошенник звонит с казахстанского или иностранного номера и представляется сотрудником банка. Он говорит, что телефонная связь не защищена, и предлагает перейти в WhatsApp или другой мессенджер.

В чате мессенджера мошенник отправляет фото поддельного удостоверения сотрудника банка. Мошенник уверяет, что у вас пытаются похитить средства, и убеждает перевести их на "безопасный счет". После этого он исчезает вместе с деньгами.

"Мы официально заявляем, что сотрудники казахстанских банков в телефонном разговоре никогда не предлагают перевести деньги на другие счета, не запрашивают ваши пароли и коды. Сотрудники казахстанских банков никогда не звонят клиентам с иностранных номеров". Совместное заявление

Как появилась новая схема мошенничества?

Обычно мошенники находятся за границей. Раньше с помощью специальных интернет-сервисов они могли подменить свой иностранный телефонный номер на казахстанский. Однако казахстанские мобильные операторы ограничили возможность такой подмены. Таким образом, мошенникам стало сложнее выдавать себя за казахстанцев, и поэтому они звонят с иностранных номеров. Они понимают, что иностранный номер не вызывает доверия, поэтому предлагают перейти в якобы "защищенный чат" мессенджера, где на аватарке подставляют логотип известного банка.

Также злоумышленники продолжают использовать давно известные виды мошенничества. Пожалуйста, будьте бдительны!

Немедленно прервите разговор! (Вы можете перезвонить в колл-центр своего банка, чтобы сообщить о подозрительном звонке и удостовериться в сохранности ваших счетов.) Никогда и никому не сообщайте секретные коды из СМС-сообщений, пароль от личного кабинета в интернет-банке. Не переводите деньги на другие счета по просьбе звонящих. Ни в коем случае не скачивайте по их указанию неизвестные мобильные приложения! Не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы.

"Эти простые правила финансовой безопасности позволят вам защититься от мошенников и не потерять свои деньги". Совместное заявление

Ранее сообщалось, что мошенники создали фейковый сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).