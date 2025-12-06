Новая схема мошенничества: важное заявление сделала Генпрокуратура Казахстана

В Генеральной прокуратуре (ГП) Казахстана сегодня, 6 декабря 2025 года, сделали важное заявление. Из него следует, что мошенники меняют тактику, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление опубликовали в Telegram-канале ГП РК:

"Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества".

По данным зарубежных источников, мошенники запустили новую волну атак, рассылая письма и SMS от имени служб доставки, управляющих компаний и банков.

Под предлогом "ошибки в авторизации", "замены домофона" или "проверки счетчиков" злоумышленники вынуждают людей перезванивать им самим. В итоге ничего не подозревающие граждане создают условия кибермошенникам для использования инструментов социальной инженерии.

В связи с этим Генпрокуратура рекомендует казахстанцам:

проявлять бдительность, критически относиться к неизвестным входящим сообщениям и звонкам;

перезванивать только на официальные номера, указанные на сайтах организаций;

использовать двухфакторную аутентификацию;

не раскрывать данные банковских карт, одноразовые коды из SMS и любую другую конфиденциальную информацию третьим лицам.

"Оставайтесь бдительными, соблюдайте кибербезопасность", – заключили в ГП РК.

5 декабря 2025 года в полиции казахстанцев предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Подробнее о ней – здесь.