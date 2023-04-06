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Бывший вице-министр Анатолий Шкарупа отсудил у Минфина 10 млн тенге

Бывший вице-министр Анатолий Шкарупа отсудил у Минфина 10 млн тенге Фото: primeminister.kz
Бывший вице-министр энергетики Казахстана Анатолий Шкарупа взыскал 10 млн тенге с Министерства финансов за незаконное уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Гражданское дело было рассмотрено Есильским районным судом Астаны.

Отмечено, что его иск мотивирован тем, что истец приговором суда признан невиновным и оправдан в связи с недоказанностью участия в совершении уголовных правонарушений. Этим же приговором за оправданным истцом признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс.

"Истец в 2018 году задержан следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры и водворен в следственный изолятор по санкционированной следственным судом заочной мере пресечения в виде "содержания под стражей". Приговором Казыбекбийского районного суда города Караганды от 26 января 2021 года Шкарупа  признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного п. 2) ч. 4 ст. 189 УК и оправдан ввиду отсутствия состава уголовного правонарушения".Пресс-служба суда Астаны

Также отмечено, что в апреле 2021 года судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения.

В судебном заседании достоверно установлено, что в порядке главы 4 УПК за истцом признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

Суд удовлетворил иск Анатолия Шкарупы частично.

"Взыскана с Министерства финансов РК компенсация морального вреда в размере 10 млн тенге. Вывод суда обоснован тем, что в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности и нахождением в изоляции от общества путем применения меры пресечения в виде "содержания под стражей" истцу причинены моральные и нравственные страдания", – добавили в пресс-службе.

Решение суда не вступило в законную силу.

В ноябре 2018 года стало известно, что недавно назначенный на должность вице-министра энергетики Шкарупа арестован на два месяца по подозрению в присвоении и растрате 215 миллионов тенге. 

Его и еще двоих подозревали в хищении бюджетных средств, выделенных АО "Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства" на приобретение и установку приборов учета тепла в Сарани Карагандинской области.

Прокуроры просили для него 10 лет колонии. В январе 2021 года Шкарупу оправдали

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