Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Костанайской области ситуация с паводком стабилизировалась

В Костанайской области ситуация с паводком стабилизировалась Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов выехал в подтопленные талыми водами населенные пункты в селах Карамырза и Октябрьское Карасуского района.
"В целях ликвидации паводка проводятся различные оперативные работы. Ситуация взята на контроль. Пострадавшим государство окажет материальную помощь. В свою очередь руководители сельхозпредприятий выразили готовность оказать помощь в строительстве новых домов в безопасном от паводка месте, чтобы в дальнейшем избежать подтоплений. Государство примет участие в субсидировании затрат СХТП на 50%".Кумар Аксакалов
В Костанайской области ситуация с паводком стабилизировалась

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Напомним, что за 6 лет поселок Карамырза подтопило 4 раза. В этом году из-за паводковых вод и разлития реки Тюнтюгур вода поднялась на 2,5 метра, поэтому инженерные сооружения сделать невозможно. Единственное верное решение, как считают власти, это переселить жителей в безопасное место.

Жители населенного пункта тоже выразили обеспокоенность нестабильной паводковой ситуацией и дали согласие на переезд в более безопасное место.

В Костанайской области ситуация с паводком стабилизировалась

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Директор ТОО "ТПК "Карасу", Қазақстанның Еңбек Ері Алмат Турсунов подчеркнул, что дома находятся в самой низкой части поселка, поэтому вместе с другими сельхотворопроизводителями необходимо построить новые дома на более высокой точке поселка.

В Костанайской области ситуация с паводком стабилизировалась

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В настоящее время ожидается спад, подъем воды в реке не наблюдается, организованы круглосуточное дежурство спасателей и мониторинг.

Читайте также

Поддельные 10 тысяч тенге сбывали в Алматы

JETOUR – новый амбициозный игрок на авторынке Казахстана

В Астане перекрыли улицу Ардагерлер из-за ремонта

Анастасия Московчук
Аксакалов Кумар Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
Низкая квалификация педагогов, школы, ученики
Депутат: Из-за низкой квалификации педагогов детям приходится посещать курсы и продленку
Казахстан учителя аттестация
В Казахстане автоматизируют аттестацию учителей
девочка разбила стекло
В зоопарке Шымкента ребенок разбил стекло вольера с обезьянами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления