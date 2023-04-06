В Костанайской области ситуация с паводком стабилизировалась

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов выехал в подтопленные талыми водами населенные пункты в селах Карамырза и Октябрьское Карасуского района.

"В целях ликвидации паводка проводятся различные оперативные работы. Ситуация взята на контроль. Пострадавшим государство окажет материальную помощь. В свою очередь руководители сельхозпредприятий выразили готовность оказать помощь в строительстве новых домов в безопасном от паводка месте, чтобы в дальнейшем избежать подтоплений. Государство примет участие в субсидировании затрат СХТП на 50%". Кумар Аксакалов

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Напомним, что за 6 лет поселок Карамырза подтопило 4 раза. В этом году из-за паводковых вод и разлития реки Тюнтюгур вода поднялась на 2,5 метра, поэтому инженерные сооружения сделать невозможно. Единственное верное решение, как считают власти, это переселить жителей в безопасное место.

Жители населенного пункта тоже выразили обеспокоенность нестабильной паводковой ситуацией и дали согласие на переезд в более безопасное место.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Директор ТОО "ТПК "Карасу", Қазақстанның Еңбек Ері Алмат Турсунов подчеркнул, что дома находятся в самой низкой части поселка, поэтому вместе с другими сельхотворопроизводителями необходимо построить новые дома на более высокой точке поселка.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В настоящее время ожидается спад, подъем воды в реке не наблюдается, организованы круглосуточное дежурство спасателей и мониторинг.