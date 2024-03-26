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МЧС РК: в Костанайской области ситуация с паводками стабильна

МЧС РК: в Костанайской области ситуация с паводками стабильна, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 08:47 Фото: Zakon.kz
В МЧС РК сообщили, что этой ночью в Костанайской области в четырех населенных пунктах полностью откачали талые воды, передает Zakon.kz.

"В настоящее время в четырех населенных пунктах Новый, Родина, Северный, Дачный города Аркалык из 12 частных жилых домов и 20 дворовых территорий вода отведена. Мониторинг и противопаводковые мероприятия в регионе продолжаются. Ситуация стабильна", – говорится в сообщении ведомства.


Ранее сообщалось, что в село Шубаркудук Актюбинской области прибыли военнослужащие для  проведения противопаводковых работ.

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Елена Вебер
Костанайская область
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