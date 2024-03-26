МЧС РК: в Костанайской области ситуация с паводками стабильна
Фото: Zakon.kz
В МЧС РК сообщили, что этой ночью в Костанайской области в четырех населенных пунктах полностью откачали талые воды, передает Zakon.kz.
"В настоящее время в четырех населенных пунктах Новый, Родина, Северный, Дачный города Аркалык из 12 частных жилых домов и 20 дворовых территорий вода отведена. Мониторинг и противопаводковые мероприятия в регионе продолжаются. Ситуация стабильна", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в село Шубаркудук Актюбинской области прибыли военнослужащие для проведения противопаводковых работ.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript