В Алматы накрыли теневой бизнес и изъяли товар на миллиард тенге

Департаментом АФМ по Алматы пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 июля 2025 года заявили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу:

"Реализация запрещенной продукции осуществлялась через мессенджер Telegram под названием Escobar optom с последующей курьерской доставкой. В результате оперативно-следственных мероприятий выявлены склады и точки сбыта. В ходе обыска изъято более 150 тыс. вейпов, доход от реализации которых мог превысить 1 млрд тенге".

По данным агентства, продукция активно распространялась среди несовершеннолетних, включая учащихся школ.

"Организаторы теневого бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьезному риску". Пресс-служба АФМ РК

В соответствии со ст. 201 УПК РК, как пояснили в агентстве, иная информация разглашению не подлежит.

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