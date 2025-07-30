В Алматы накрыли теневой бизнес и изъяли товар на миллиард тенге
Фото: АФМ РК
Департаментом АФМ по Алматы пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, сообщает Zakon.kz.
Об этом 30 июля 2025 года заявили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу:
"Реализация запрещенной продукции осуществлялась через мессенджер Telegram под названием Escobar optom с последующей курьерской доставкой. В результате оперативно-следственных мероприятий выявлены склады и точки сбыта. В ходе обыска изъято более 150 тыс. вейпов, доход от реализации которых мог превысить 1 млрд тенге".
По данным агентства, продукция активно распространялась среди несовершеннолетних, включая учащихся школ.
"Организаторы теневого бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьезному риску".Пресс-служба АФМ РК
В соответствии со ст. 201 УПК РК, как пояснили в агентстве, иная информация разглашению не подлежит.
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