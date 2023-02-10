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Какие банкноты чаще всего подделывают в Казахстане

Какие банкноты чаще всего подделывают в Казахстане Фото: Zakon.kz
В Национальном банке Казахстана предоставили данные о выявленных поддельных денежных знаках за 2022 год, сообщает Zakon.kz.

По данным Нацбанка, анализ количества выявленных фальшивых денежных знаков в разрезе номиналов показал, что наиболее часто подделывались банкноты:

  • 2000 тенге – 238 штук (60% от общего количества выявленных подделок);
  • 10 000 тенге – 55 штук (14%);
  • 500 тенге – 50 штук (12,8%).

Поддельные денежные знаки, выявленные за 2021-2022 годы, в разрезе номиналов

Какие банкноты чаще всего подделывают в Казахстане

Фото: nationalbank.kz

"Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы – 255 штук, или 65,2% от общего количества. На долю остальных регионов пришлось 136 штук, или 34,8% от общего количества выявленных подделок".Пресс-служба НБК

Как уточняется, Нацбанком и банками второго уровня за 2022 год был выявлен 391 поддельный денежный знак на сумму 1 237 250 тенге, из них 386 банкнот и 5 монет.

"Этот показатель на 24,7% ниже по сравнению с 2021 годом (519 поддельных денежных знаков на сумму 1 577 400 тенге)".Пресс-служба НБК

Поддельные денежные знаки, выявленные за 2021-2022 годы

Какие банкноты чаще всего подделывают в Казахстане

Фото: nationalbank.kz

В Нацбанке отметили, что в Казахстане банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и струйного принтера на обычной офсетной бумаге, фальшивомонетчики зачастую имитируют визуальные защитные элементы.

Подробнее о том, как отличить подлинные деньги от фальшивых, можно узнать на официальном сайте и на официальном YouTube-канале НБК.


9 февраля 2023 года Нацбанк опубликовал данные о золотовалютных резервах Казахстана.

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