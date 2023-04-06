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Исторический бой: Ангелина Лукас обратилась к казахстанцам

Исторический бой: Ангелина Лукас обратилась к казахстанцам Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Накануне, 5 апреля 2023 года, боксерша, чемпионка мира по версии UBO Ангелина Лукас напомнила казахстанцам о предстоящем историческом бое для страны, сообщает Zakon.kz.

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"Уважаемые казахстанцы, до моего боя за самый престижный титул в мире WBC осталось три недели! Я усиленно готовлюсь. Это будет исторический бой для всего Казахстана", – написала Ангелина Лукас на своей странице в Instagram.

Казахстанская боксерша поблагодарила WBC за доверие.

"Это исторически, так как я уже в четвертом профессиональном бою получила бой за звание чемпиона по версии WBC International. Чемпионами мира по этой версии были Мухаммед Али, Майк Тайсон и многие легендарные боксеры".Ангелина Лукас

Этот титул, как отметила казахстанка, даст ей огромные возможности.

"Изначально на поединок я вызвала чемпионку мира по версии WBC Silver Еву Варабергер, но она не согласилась драться со мной, (мексиканская боксершка Ана. – Прим. ред.) Аразолла приняла вызов сразу. Меня не волнует, с кем драться, я всегда тренируюсь и готова сразиться с кем угодно".Ангелина Лукас

Она отметила, что ее оппонентка из Мексики – Ана Аразолла – очень опытна и имеет в карьере 46 боев: 28 побед (14 нокаутов).

"Аразолла становилась обладательницей поясов WBC International, World Boxing Federation, а также была обладательницей пояса чемпионки мира WBC Silver. Это показывает, что я не боюсь сражаться с лучшими в мире и готова сражаться за свою страну, великую Родину нашего казахстанского бокса! И гордо нести наш флаг!"Ангелина Лукас

Казахстанская боксерша напомнила, что в любительском боксе она победила многих чемпионов мира, чемпионов Европы и Азии.

"Я побила олимпийскую чемпионку. И я счастлива, что в мире профессионального бокса в меня поверила сильнейшая организация в мире – WBC, и каждый мой бой, кроме дебюта, я бьюсь за титул. В профессиональном боксе я намерена сделать то же самое – творить историю!.. Алға, Қазақстан!"Ангелина Лукас

Бой между казахстанкой Ангелиной Лукас и мексиканкой Аной Аразолла запланирован на 30 апреля 2023 года в Стамбуле.

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