"Вырвала победу кровью и потом": кадрами исторического боя поделилась Ангелина Лукас

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас, которую в народе прозвали самой сексуальной, заявила, что отдала всю себя ради завоевания титула чемпионки мира по версии IBO для страны, сообщает Zakon.kz.

Кадрами исторического боя именитая спортсменка поделилась в своем Instagram 7 октября 2024 года.

"Боль, усталость – штука временная. Она может длиться минуту, час, день или год, но, в конечном счете, пройдет, и что-то другое займет ее место. Но, если я сдамся, она будет длиться вечно. Именно с таким настроем я выходила в ринг!" – написала Ангелина Лукас.

Вместе с тем она показала свою реакцию во время оглашения решения судей.

Как заявила Ангелина, сегодня она с уверенностью может сказать, что "вписала свое имя в историю профессионального бокса не только Казахстана, но и мира".

"Я сражалась до последней секунды за любимое мною, за свою команду, свою семью и за свою любимую страну. 10 раундов войны. Я вырвала эту победу кровью и потом, и посвящаю ее каждому своему болельщику. Я хочу сказать: "Не сдавайтесь, верьте в себя! Мечты обязательно сбудутся!" – отметила Лукас.

Сразу после боя чемпионка мира из Казахстана записала видеообращение, в котором рассказала о подготовке к важной встрече.

"Ассаламу алейкум, Казахстан! Сегодня я одержала свою 12-ую победу в профессиональном боксе, завоевала титул чемпионки мира по версии IBO. Это был, на самом деле, исторический бой, я выиграла соперницу из Аргентины, опытную, у которой в карьере 21 бой, около 20 побед, чемпионка по версии WBO (четырехкратная). Такого в истории Казахстана не было. Я просто всю себя отдала в этом бою. Также я готовилась к этому, у меня были лучшие спарринг-партнеры, которые готовили меня. Я всю себя отдала в этой подготовке. Все, что зарабатывала..., я вложила это все в подготовку, чтобы исполнить, осуществить свою мечту, (завоевать. – Прим. ред.) вот этот титул. Алға, Қазақстан!" Ангелина Лукас

Поклонники поздравили боксершу с новым титулом, а также отметили, что не сомневались, что победа будет за Лукас:

"Гордость".

"Поздравляю, чемпионка".

"Да, соперница непростая, даже физически крепче Ангелины. Но наша девочка с папиным характером не оставила шансов Лопес! Ангелина умничка!"

"Поздравляю с очередной победой. Я даже не сомневалась, что будет победа ваша! Гордость за весь женский пол. И красота, и ум, и сила – все в одном прекрасном человеке".

Напомним, 6 октября 2024 года Ангелина Лукас выступила на вечере бокса в Бангкоке (Таиланд), где провела бой за звание чемпионки мира. Казахстанская боксерша встретилась с аргентинкой Деборой Анаи Лопес. Они оспорили вакантный титул IBO во втором наилегчайшем весе. Бой был рассчитан на 10 раундов по две минуты и закончился победой боксерши из Казахстана решением судей. Таким образом, Ангелина Лукас одержала 11-ю победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира по версии IBO, а Дебора Анаи Лопес потерпела третье поражение на профи-ринге.