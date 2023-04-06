Цены на социально значимые продукты снизились в Казахстане

В некоторых городах страны цены на социально значимые продукты немного снизились. Об этом говорят последние данные Бюро национальной статистики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Актау и Уральске цены с 20 по 28 марта снизились на 0,1%. В Астане, Актобе, Атырау, Костанае, Усть-Каменогорске, Петропавловске и Талдыкоргане цены остались без изменений.



Например, картофель за неделю подешевел в Актау, Актобе, Атырау, Жезказгане, Кокшетау, Караганде, Конаеве, Костанае и Кызылорде.

Цены на репчатый лук снизились в Астане, Жезказгане, Костанае, Кызылорде, Уральске и Туркестане, на капусту – в Астане, Актобе, Жезказгане, Конаеве, Кызылорде, пишет Ranking.kz.

Цены на продукты питания пошли вниз, но не везде – обзор от корреспондентов Zakon.kz по регионам Казахстана.



До 18% за год выросла инфляция в Казахстане. Цены на продовольственные товары повысились на 20,5%, непродовольственные товары – на 18,1%, платные услуги – на 14,4%.





