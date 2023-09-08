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Какие социально значимые продукты ощутимо подешевели в Казахстане

Какие социально значимые продукты подешевели в Казахстане Фото: Zakon.kz
Бюро национальной статистики опубликовало информацию о том, как изменились цены на социально значимые продукты питания в начале сентября, сообщает Zakon.kz.

По информации статистического ведомства, в целом цены на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизились на 0,1%. Правда, в годовом выражении по-прежнему наблюдается рост (на 6,5%).

При этом, согласно данным Бюро национальной статистики, некоторые продукты из списка социально значимых по состоянию на 5 сентября достаточно ощутимо упали в цене. В частности, подешевели лук (-4,7%) и картофель (-2,7%). Также стали меньше стоить капуста, гречневая крупа, подсолнечное масло, макаронные изделия, мука, сахар.

Цены на социально значимые товары

Инфографика Бюро национальной статистики

Наиболее заметно в начале сентября подорожал рис (+1,1%). Также в Казахстане выросли цены на масло, яйца, морковь, творог, кефир, соль, говядину и курятину. Не изменилась стоимость хлеба и молока.

Ранее стало известно, что в Алматы разработали механизмы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

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Никита Дробны
Бюро национальной статистики
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