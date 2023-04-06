Владельцев торговых площадей обяжут зарегистрироваться в информационной системе

И.о. министра торговли и интеграции приказом от 30 марта 2023 года утвердил правила регистрации в информационной системе, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, основным видом деятельности которого является предоставление в аренду (пользование) торговых мест в крупных торговых объектах, а также на торговых рынках, обеспечение функционирования таких объектов и организация их работы должны осуществлять свою деятельность через информационную систему.

Информационная система – организационно-упорядоченная совокупность информационно-коммуникационных технологий, обслуживающего персонала и технической документации, реализующих определенные технологические действия посредством информационного взаимодействия и предназначенных для решения конкретных функциональных задач.

При прохождении процедуры регистрации в информационной системе необходимо использовать страницу авторизации веб-портала "электронного правительства" (IDP SSO).

После авторизации необходимо провести следующие действия для регистрации:

выбрать тип (физическое лицо, юридическое лицо), к которому относится пользователь;

указать ИИН физического лица, или БИН юридического лица, указать контактные данные (номер сотового телефона, адрес электронной почты);

завершить регистрацию.

После регистрации предпринимателю предоставляется личный рабочий кабинет в информационной системе, в котором аккумулируются сервисы, которые доступны через компьютер или мобильное устройство, для заполнения и размещения следующей информации:

характеристика торгового места (торговая, складская, площадь, высота помещения, оборудование, температурные режимы);

цена за квадратный метр и срок аренды торгового места;

фотография или видео торгового места;

утвержденный регламент работы и перечень дополнительных услуг торгового рынка, крупного торгового объекта;

договор аренды (пользования) торговых объектов или торговых мест;

уведомления субъектов внутренней торговли, зарегистрированных в информационной системе, не менее чем за месяц о внесении изменений и дополнений в перечень дополнительных услуг или об его утверждении;

сведения о передаче торгового места, торгового объекта третьему лицу.

По договорам аренды (пользования) торговых объектов или торговых мест, заключенным на срок от года и более информация по договору аренды передается с других объектов информатизации "электронного правительства".

По договорам аренды торговых объектов и торговых мест, заключенным на срок менее одного календарного года, такая информация передается из информационной системы уполномоченного органа государственных доходов.

При отсутствии информации о договоре аренды в информационной системе органа государственных доходов, пользователь сам размещает ее в личном рабочем кабинете.

В своем рабочем кабинете предприниматель скачивает QR-код торгового объекта, который необходимо разместить при входе (в удобном месте для его сканирования), а QR-код скачанный для торгового места необходимо разместить непосредственно на торговом месте.

QR-код привязывается к личному рабочему кабинету пользователя, куда поступают от субъектов внутренней торговли замечания и предложения согласно заключенному договору аренде.

В случае изменений регистрационных данных предприниматель, субъект внутренней торговли в течение трех рабочих дней вносит соответствующие данные в личном рабочем кабинете информационной системы.



В случае прекращения деятельности также в течение трех рабочих дней следующего за днем прекращения деятельности вносится информация об этом в личном рабочем кабинете информационной системы.

Приказ вводится в действие со 2 июля 2023 года.