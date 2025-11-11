Единая нотариальная информационная система: обновлены правила пользования

Министр юстиции приказом от 3 ноября 2025 года утвердил в новой редакции Правила пользования Единой нотариальной информационной системой, сообщает Zakon.kz.

В правилах появился ряд новых понятий:

биометрическая аутентификация – комплекс мер, идентифицирующих личность на основании физиологических и биологических неизменных признаков;

– комплекс мер, идентифицирующих личность на основании физиологических и биологических неизменных признаков; информационная безопасность ЕНИС – комплекс мер и методов, направленных на защиту информационной системы от несанкционированного доступа, использования, раскрытия, изменения, уничтожения или утраты;

– комплекс мер и методов, направленных на защиту информационной системы от несанкционированного доступа, использования, раскрытия, изменения, уничтожения или утраты; открытие доступа к ЕНИС – мероприятия по созданию учетной записи в ЕНИС.

Уточняется, что пользователями ЕНИС являются нотариусы, сотрудники Министерства юстиции РК, Комитета регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК (КРСиОЮУ), территориальных органов юстиции, Республиканской нотариальной палаты и нотариальных палат, зарегистрированные в системе ЕНИС для выполнения входящих в их полномочия функций

Для пользования ЕНИС пользователю необходимо иметь доступ к ЕНИС. При этом доступ нотариуса к ЕНИС осуществляется с использованием биометрической аутентификации.

Для работы в ЕНИС пользователю необходимо иметь ЭЦП физического лица.

Нотариусы для открытия доступа к ЕНИС обращаются в территориальную нотариальную палату (ТНП) с заявлением в бумажном и/или электронном (официальная электронная почта ТНП) формате. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления сотрудник ТНП создает учетную запись в ЕНИС.

В период приостановления членства в нотариальной палате, а также при временной нетрудоспособности или нахождения в трудовом отпуске либо в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, или усыновления (удочерения) новорожденного ребенка (детей) пользователю необходимо со дня наступления указанных обстоятельств направить в бумажном или электронном формате заявление в произвольной форме с приложением подтверждающих документов в ТНП. В течение пяти календарных дней со дня регистрации заявления сотрудник ТНП производит временную блокировку учетной записи пользователя.

В случае выхода или исключения из членства нотариальной палаты нотариуса сотрудникам ТНП необходимо в течение пяти календарных дней направить в бумажном и/или электронном (единая система электронного документооборота государственных органов либо облачный документооборот) формате письмо в произвольной форме с приложением подтверждающих документов в уполномоченный орган. На основании письма сотрудник уполномоченного органа в течение пяти календарных дней производит блокировку учетной записи пользователя.

Сотрудники РНП и ТНП для открытия доступа к ЕНИС обращаются с заявлением в бумажном и/или электронном формате в уполномоченный орган. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления сотрудник уполномоченного органа по согласованию курирующего вице-министра юстиции РК создает учетную запись в ЕНИС сотруднику РНП и ТНП.

РНП и ТНП при увольнении сотрудника, имевшего доступ к ЕНИС, не позднее пяти календарных дней с момента расторжения трудовых отношений направляет в уполномоченный орган в бумажном и/или электронном формате письмо в произвольной форме с приложением подтверждающих документов о необходимости блокировки доступа к ЕНИС.

Сотрудники уполномоченного органа, КРСиОЮУ для открытия доступа к ЕНИС обращаются с заявлением в бумажном и/или электронном формате в уполномоченный орган. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления сотрудник уполномоченного органа по согласованию курирующего вице-министра юстиции РК создает учетную запись в ЕНИС.

Сотрудник территориального органа юстиции для открытия доступа к ЕНИС обращается с заявлением в бумажном или электронном формате в уполномоченный орган. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления сотрудник уполномоченного органа по согласованию курирующего вице-министра юстиции РК создает учетную запись в ЕНИС.

Территориальный орган юстиции при увольнении сотрудника, имевшего доступ к ЕНИС, не позднее пяти календарных дней с момента расторжения трудовых отношений направляет письмо в произвольной форме с приложением подтверждающих документов о необходимости блокировки доступа к ЕНИС в уполномоченный орган.

Результатом выполнения процесса регистрации является формирование в базе данных ЕНИС учетной записи пользователя ЕНИС.

Пользователям ЕНИС нельзя:

работать под чужой учетной записью и ЭЦП;

сообщать и/или передавать данные учетной записи и/или пароль от ЭЦП, а также иные средства аутентификации другим пользователям ЕНИС и/или иным лицам;

записывать пароль от ЭЦП на бумаге, в файле, электронной записной книжке и других носителях информации, в том числе на предметах;

покидая рабочее место, оставлять ЕНИС незаблокированной;

сбор, обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;

передача персональных данных третьим лицам без согласия субъекта или его законного представителя либо при отсутствии иного законного основания, за исключением случаев предусмотренных в законе Республики Казахстан "О персональных данных и их защите";

передавать закрытый ключ ЭЦП другим лицам;

использовать неавторизованные, незарегистрированные или несертифицированные технические средства, не соответствующие требованиям информационной безопасности для доступа к ЕНИС.

В случае утраты/компрометации пароля от ЭЦП осуществляется отзыв ЭЦП.

По истечении календарного года со дня получения ЭЦП пользователю ЕНИС необходимо перевыпустить новую ЭЦП, в противном случае учетная запись будет заблокирована системой автоматически.

Основаниями для прекращения доступа к ЕНИС является:

выход или исключение нотариуса из членства территориальной нотариальной палаты либо прекращения действия его лицензии;

увольнение сотрудника уполномоченного органа, КРСиОЮУ, территориального органа юстиции, РНП и ТНП.

Доступ нотариуса к ЕНИС временно блокируется уполномоченным органом в период приостановления действия лицензии нотариуса.

Доступ нотариуса к ЕНИС блокируется уполномоченным органом при прекращении действия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью.

Также указывается, что информационная безопасность обеспечивается в соответствии с Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

Приказ вводится в действие с 21 ноября 2025 года.