В Казахстане оптимизируют сроки присуждения спецпремии по результатам рейтинга регионов и городов

Счетный комитет подготовил поправки в Указ Президента Республики Казахстан от 24 ноября 2017 года "О рейтинге регионов и городов по легкости ведения бизнеса и присуждении специальной премии по его итогам", сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах присуждения специальной премии по результатам рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса изменили сроки представления документов.

"Организатор ежегодно, не позднее 20 июня, представляет в Администрацию Президента Республики Казахстан материалы по результатам проведенного рейтинга", - говорится в документе.

В действующих правилах документы по результатам рейтинга представлялись не позднее 30 октября.

Как поясняется, предлагается оптимизировать срок проведения рейтинга регионов по легкости ведения бизнеса в рамках исполнения поручения президента РК от 20 марта.

"Данное изменение позволит оперативно реагировать на перемены предпринимательской среды в регионах, так как будет обеспечена синхронизация результатов статистических и социологических замеров (будут относиться к одному календарному году)", - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 20 апреля.