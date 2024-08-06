Казахстанцы смогут участвовать в конкурсе на присуждение международной премии "Волонтер года"

Министерство культуры и информации подготовило поправки в Правила присуждения международной премии "Волонтер года", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что международная премия "Волонтер года" – это денежное вознаграждение в размере 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году), присуждаемое претендентам, внесшим вклад в решение социально направленных, общественно полезных задач.

Ранее эта премия не имела денежного вознаграждения.

Премия присуждается волонтерам, группам волонтеров, волонтерским организациям, международным волонтерским организациям, внесшим вклад в решение социально направленных, общественно полезных задач по следующим направлениям:

индивидуальная волонтерская деятельность;

волонтерские инициативы (проекты).

Премия присуждается по следующим номинациям:



"Международное волонтерство"

присуждается активным волонтерам, волонтерским организациям и группам РК, а также ближнего и дальнего зарубежья, которые предоставляют свои услуги, знания или ресурсы для поддержания проектов, организаций за пределами своей страны. Это может включать участие в медицинских миссиях, помощь в бедствиях, участие в международных образовательных программах, распространение культурного обмена и другие формы волонтерской деятельности, направленные на улучшение жизненных условий за границей. Номинация также может включать в себя выделение личностей или организаций, которые помогают в развитии сотрудничества и межкультурного понимания через волонтерскую работу на мировой арене;

"Серебряное" волонтерство"

присуждается активным волонтерам, волонтерским организациям и группам с участием граждан возрастом от 63+, пропагандирующим и вовлекающим в участие в волонтерской деятельности граждан старшего поколения;

"Инклюзивное волонтерство"

присуждается активным волонтерам, волонтерским организациям и группам за вовлечение людей с различными способностями или особенностями в волонтерскую деятельность. Эта номинация отмечает волонтерские проекты, которые активно поддерживают равноправие, уважение и включение всех участников, независимо от их способностей или индивидуальных особенностей. Инклюзивное волонтерство может включать в себя создание рабочих мест, учет и адаптацию потребностей волонтеров, обучение персонала и другие усилия, направленные на создание безбарьерной среды для волонтерской работы;

"Волонтерство в медицине"

присуждается активным волонтерам, волонтерским организациям и группам за заслуги в сфере медицины, которые оказывают добровольную помощь в медицинских учреждениях, обеспечивая поддержку пациентам, семьям и персоналу здравоохранения. Эта номинация отражает важность и ценность волонтерской работы в медицинской сфере, где волонтеры могут оказывать помощь в организации и проведении медицинских мероприятий, обеспечивать уход за пациентами, содействовать в организации работы медицинского персонала и обеспечивать информационную поддержку для пациентов и их семей. Волонтеры в медицине могут также оказывать поддержку в области психологической помощи, социальной адаптации, организации развлекательных мероприятий для пациентов и проведении профилактических кампаний. Также могут быть вовлечены в организацию работ по сбору донорской крови, сбору медицинских препаратов, обучению персонала и других аспектов медицинской деятельности. Данная номинация призвана отметить и поддержать волонтеров, которые вносят огромный вклад в обеспечение качественной медицинской помощи и ухода для пациентов;

"Социальное волонтерство"

присуждается активным волонтерам, волонтерским организациям и группам за заслуги в помощи нуждающимся и улучшение общества. Волонтер может работать в различных областях, таких как помощь бездомным, уход за пожилыми, помощь людям с особыми потребностями или возможностями, борьба с бедностью и многое другое. Номинация социального волонтерства признает и поощряет отданные усилия и отдельные вклады волонтеров в сфере общественного благосостояния, а также побуждает других к подобной деятельности. Кандидаты в этой номинации могут быть как отдельными людьми, так и группами волонтеров, организациями, которые проявили особую активность в деле помощи и поддержки общества;

"Волонтерство в сфере образования"

присуждается активным волонтерам, волонтерским организациям и группам за заслуги в сфере образования. Данная номинация признает и поощряет усилия и отданный вклад активных волонтеров, волонтерских организаций и групп, работающих в образовательных учреждениях или участвующих в образовательных проектах. Волонтерами в этой номинации могут быть физические лица, которые предоставляют свое время и усилия для поддержки образования. Волонтеры могут помогать в учебных заведениях, проводить различные внеклассные мероприятия, организовывать творческие проекты, помогать детям с домашними заданиями, дарить новые знания и навыки ученикам и предоставлять многие другие формы помощи в сфере образования. Номинация "Волонтерство в сфере образования" призвана отметить вклад волонтеров в поддержку обучения и развития образовательных программ, а также стимулировать других к участию в добровольной образовательной деятельности. Целью номинации является признание важности образования и признательность за ту деятельность, которую осуществляют волонтеры в этой сфере;

"Экологическое волонтерство"

присуждается активным волонтерам, волонтерским организациям и группам за заслуги в охране окружающей среды и природы. Волонтеры в этой номинации могут проводить уборку территорий, сажать деревья, организовывать экологические мероприятия, работать над сохранением и восстановлением экосистем и многое другое. Они демонстрируют высокий уровень понимания экологических проблем и стремятся привлечь внимание общественности к ним, а также вдохновляют других людей на участие во взаимодействии с окружающей средой. Целью номинации является поощрение и поддержание этой важной работы по признанию вклада волонтеров в сохранение природы;

"Зооволонтерство"

присуждается активным волонтерам, волонтерским организациям и группам за заслуги в сфере зооволонтерства, а также защите и уходе за животными в зоопарках, приютах, заповедниках или других организациях, связанных с животным миром. Зооволонтеры могут ухаживать за животными, участвовать в программе по просвещению общественности, проводить мероприятия по сбору средств или участвовать в проектах, направленных на сохранение диких видов или их мест обитания. Данная номинация направлена на оценку вклада волонтеров в улучшение благополучия животных, помощь в сохранении и восстановлении экосистем животных, а также их стремление привлечь внимание общественности к вопросам защиты и ухода за дикими, домашними и бездомными животными. Основной целью этой номинации является поощрение зооволонтеров и признание их значимого вклада в работу по защите животных;

"Волонтерство в сфере ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций"

присуждается активным волонтерам, волонтерским организациям и группам за активное участие в оказании помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, таких как природные катастрофы, аварии, конфликты и другие кризисные ситуации. Волонтеры в этой номинации могут заниматься оказанием первой помощи, эвакуацией пострадавших, распределением гуманитарной помощи, проведением поисково-спасательных операций, предоставлением психологической помощи для пострадавших, поиском без вести пропавших людей и многим другим. Их работа может включать как непосредственное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, так и организационную и координационную деятельность. Целью этой номинации является выявление и награждение волонтеров, чья неоценимая помощь и поддержка во время кризисных ситуаций вносят значительный вклад в общественное благополучие и способствуют облегчению страданий потерпевших от чрезвычайных ситуаций;

"Спортивное волонтерство и волонтерство в сфере туризма"

присуждается активным волонтерам, волонтерским организациям и группам за оказание помощи в проведении спортивных мероприятий. Волонтеры в этой области могут выполнять различные задачи, включая помощь в организации мероприятий, обслуживание болельщиков, предоставление информации и ориентирование участников. Спортивное волонтерство также может включать в себя работу с детьми, проведение различных спортивных мастер-классов или развлекательных мероприятий. Волонтерство в сфере туризма включает помощь в организации и проведении туристических мероприятий, оказание поддержки туристам и путешественникам, предоставление информации о достопримечательностях и истории местности, а также помощь в сохранении и охране природных ресурсов. Волонтеры в этой области могут проводить экскурсии, помогать с организацией мероприятий и фестивалей, а также участвовать в проектах по развитию туристической инфраструктуры;

"Волонтерство в сфере культуры"

присуждается активным волонтерам, волонтерским организациям и группам за поддержку культурных мероприятий, учреждений и инициатив. Волонтеры в этой сфере могут заниматься организацией и проведением культурных мероприятий в различных аспектах: подготовка и проведение мероприятий, помощь в информационной поддержке, продвижение и реклама, оказание помощи организациям культуры. Могут осуществлять работу с посетителями, организовывать выставки, экскурсии, мастер-классы и другие культурные мероприятия. Эта номинация отражает значимость волонтерской работы в поддержании и развитии культурной сферы, способствует активизации деятельности людей, заинтересованных в сохранении и продвижении культурного наследия, и признает их вклад в сохранение культурного наследия общества;

"Корпоративное волонтерство"

присуждается активным волонтерам, волонтерским организациям и группам, участвующим в волонтерской деятельности в рамках корпоративной социальной ответственности. Данная номинация может быть предназначена для награждения активных волонтеров, волонтерских организаций и групп компаний, которые активно поддерживают и поощряют своих сотрудников, участвующих в волонтерских программах, благотворительных акциях и проектах по общественной пользе. Номинация "Корпоративное волонтерство" может способствовать повышению осведомленности о важности корпоративной социальной ответственности, стимулировать компании к дальнейшему развитию волонтерской культуры;

"Сохранение и укрепление мира, дружбы и согласия между народами"

присуждается активным национальным и иностранным волонтерам, волонтерским организациям и группам, деятельность которых отражает усилия в различных областях, направленные на улучшение международных отношений, уменьшение конфликтов и соблюдение мира, согласия и взаимопонимания между народами. Эта номинация может быть применена к миротворческим усилиям, сотрудничеству между различными культурами и странами, проектам по развитию толерантности и уважения друг к другу, урегулированию международных конфликтов, обеспечению гуманитарной помощи и поддержки мирных инициатив. Претенденты на эту номинацию должны демонстрировать активные усилия по сохранению и укреплению мира, дружбы и согласия между народами РК, а также добрососедским отношениям и сотрудничеству на международной арене. Их деятельность должна вносить значительный вклад в обеспечение гармоничных отношений между различными народами и государствами;

"Медиаволонтерство"

присуждается активным волонтерам, волонтерским организациям и группам, в деятельности которых используются медиаресурсы для осуществления волонтерской деятельности в различных областях, таких как образование, социальная поддержка, информационное воздействие и просвещение общественности. Медиаволонтерство может проявляться в создании информационных материалов, видеороликов, телепередач, радиопрограмм, онлайн-кампаний, текстовых материалов и других медиапроектов, направленных на социальную мобилизацию, образование, информирование и вовлечение общественности в значимые для общества вопросы. Претенденты на эту номинацию должны демонстрировать активное использование медиаресурсов для волонтерской деятельности, стремясь к созданию содержательных и воздейственных медиапроектов, способствующих позитивным изменениям в обществе. Они также должны проявлять эмпатию, толерантность и готовность к сотрудничеству в своей работе, демонстрируя открытость и готовность работать на благо общества через медийные проекты;

"Интеллектуальное волонтерство"

присуждается активным волонтерам, волонтерским организациям и группам, отмечая и поощряя участие активных волонтеров, волонтерских организаций и групп с высоким уровнем образования и интеллекта в добровольной деятельности. Волонтеры, участвующие в этой номинации, используют свои знания, навыки и опыт для помощи в различных областях, таких как образование, здравоохранение, социальная справедливость, исследования и другие. Интеллектуальные волонтеры могут проводить обучающие мероприятия, консультировать других людей, участвовать в исследовательских проектах, разрабатывать инновационные решения для социальных проблем и многое другое. Их деятельность способствует улучшению общества, повышению уровня образования и развитию инновационных подходов к решению социальных проблем. Данная номинация призвана подчеркнуть важность вклада интеллектуальных ресурсов в общественную деятельность и поощрять людей с высоким уровнем образования и интеллекта к активному участию во внесении положительных изменений в мире.

Для участия в премии претенденты направляют в уполномоченный орган по почте заказным письмом с уведомлением или нарочно через канцелярию уполномоченного органа на бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в формате DOC, DOCX, PDF) или размещают на единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz следующие документы:

регистрационную заявку по форме;

для волонтерских организаций: справка о государственной регистрации, копия устава, приказ о назначении руководителя;

видеовизитку претендента продолжительностью до 3 минут;

копии сертификатов за волонтерскую деятельность за последние два года (при наличии);

копии наградных дипломов, грамот, благодарностей за последние два года (при наличии);

рекомендательные письма на претендента как минимум от одного лица, составленные в произвольной форме, с указанием должности, на которую рекомендуется кандидат, даты подписания и должности рекомендующего лица, а также профессиональных или иных характеристик кандидата. Дата выдачи рекомендательного письма не превышает трех месяцев, предшествующих дате подачи документов;

уведомление о регистрации в реестре учета волонтерской деятельности;

согласие на обработку персональных данных и предоставляемых файлов;

подтверждающие материалы о достижениях претендента (при наличии) (фото, логотип организации/ проекта / инициативной группы, копии статей, публикаций претендента или о претенденте, относящихся к волонтерской деятельности, и другие).

Претенденты принимают участие на соискание премии не более чем по одной номинации. В случае выявления ложной информации о претендентах, выдвинувшихся на соискание премии, данные претенденты не участвуют в конкурсе.

При этом добавлено, что не допускается повторное участие победителей премии в течение трех лет после ее получения.

На первом этапе уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня размещения списка претендентов на премию проводит открытое онлайн-голосование на единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz.

По результатам онлайн-голосования список претендентов с количеством голосов в порядке убывания размещается на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа или на единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz.

На второй этап проходят все претенденты. Баллы, полученные по итогам онлайн-голосования, суммируются с итоговыми оценками членов конкурсной комиссии.

Члены комиссии в течение семи календарных дней со дня получения заявок претендентов на премию от уполномоченного органа изучают и оценивают заявки от 0 до 15 баллов по нижеперечисленным критериям, заполнив оценочный лист:

достигнутый результат и эффективность от волонтерской деятельности;

внесенный вклад в решение социально направленных, общественно полезных задач;

актуальность и инновации в волонтерской деятельности;

опыт работы по выдвигаемому направлению;

соответствие опыта целям и задачам волонтерской деятельности;

соответствие требованиям предоставленной заявки;

полнота документов в представленной заявке.

Баллы по каждому критерию суммируются и выставляется общий балл.

Члены комиссии представляют в уполномоченный орган уведомление о наличии либо отсутствии конфликта интересов с претендентами, подавшими заявку.

Если к участию в премии допущена только одна заявка, то претендент, подавший ее, признается победителем премии без применения балльной оценки.

Решение комиссии о присуждении премии претендентам принимается на заседании на основе общих оценок по итогам двух этапов конкурса.

Заседание считается правомочным при наличии не менее половины от общего числа членов комиссии.

Победителем признается один претендент по каждой номинации, набравший наибольшее количество баллов. В случае равенства голосов в одной номинации премия присуждается нескольким претендентам одновременно и делится равными частями между ними.

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Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 августа.