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Какие города Казахстана выбирают иностранные туристы

Названы города Казахстана, которые выбирают иностранные туристы Фото: Zakon.kz
Иностранные путешественники, приезжающие в Казахстан, больше всего времени проводят в Мангистуской области. В среднем на побережье Каспийского моря гости из других стран находились от 7 до 12 дней, сообщает Zakon.kz.
"Длительность визита подчеркивает туристическую привлекательность региона. У Мангистауской области очень большой потенциал, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью его реализовать", – рассказал вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Также в тройку лидеров вошли города Алматы и Астана.

По информации пресс-службы Министерства культуры и спорта РК, в прошлом году Алматы посетили более 417 тысяч иностранных гостей. В среднем они проводили в южной столице от 3 до 5 дней. В Астане за это время побывали более 238 тысяч иностранных туристов. В столице они находились в среднем от 2 до 3 дней. А средняя продолжительность пребывания туристов из других стран в Казахстане составляет 4 дня.

В ведомстве также отметили, что идет подготовка и обучение специалистов, строительство туристской инфраструктуры, ведутся переговоры по новым прямым авиарейсам.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировали рекордное число внутренних туристов.

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